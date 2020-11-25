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    224 туриста не смогли вылететь в Казахстан из Египта

    25 Ноября 2020, 20:20

    ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ. КАЗИНФОРМ – В Египте на сутки задерживаются 224 туриста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    « При проведении предполётной подготовки выявилась необходимость в дополнительном обслуживании самолета Boeing-757 авиакомпании «SCAT». Пассажирам, находящимся в Египте и направлявшимся в Актобе, предоставлено проживание в отелях в формате all-inclusive. Вылететь они планировали в 12:00 местного времени. Все трансферы и продление проживания осуществляются за счет авиаперевозчика. Вылет рейса запланирован на 12:00 местного времени 26 ноября. Иногородним пассажирам в Актобе предоставлено проживание в отеле с обеспечением трехразового питания и всего необходимого. Вылет запланирован на 21:00», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании «SCAT» Виктория Старожилова.

    По ее словам, лишние сутки в Египте проведут 224 пассажира.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Туризм Транспорт Египет
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