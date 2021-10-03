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    08:15, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    2238 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2238 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 289,

    город Алматы - 440,

    город Шымкент - 67,

    Акмолинская область - 51,

    Актюбинская область - 88,

    Алматинская область - 198,

    Атырауская область - 50,

    Восточно-Казахстанская область - 104,

    Жамбылская область - 49,

    Западно-Казахстанская область - 63,

    Карагандинская область - 160,

    Костанайская область - 109,

    Кызылординская область - 39,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 110,

    Северо-Казахстанская область - 86,

    Туркестанская область - 43.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 828328.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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