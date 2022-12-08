Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    220 человек эвакуировали из гостиницы в Павлодаре

    8 Декабря 2022, 08:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На первом этаже гостиницы «Сары-Арка» в Павлодаре ночью произошло задымление, его ликвидировали, жертв нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 03:18 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в Павлодаре, на улице Торайгырова, 1, в гостинице «Сары-Арка», - задымление на первом этаже», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    На место выехали 5 единиц техники и 25 сотрудников ДЧС, дежурная служба пожаротушения, сотрудники оперативно-спасательных работ, центра медицины катастроф.

    «Были эвакуированы 220 человек, в том числе 10 детей. В результате пожара один человек пострадал - с отравлением продуктами горения доставлен в первую городскую больницу мужчина, 1969 года рождения. В подвальном помещении загорелись вещи и мебель на площади 8 кв.м.», - добавили в ДЧС.

    Пожар был локализован 03:59 часов, ликвидирован в 04;06.

    Фото ДЧС Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    44 человека эвакуировали из неисправного автобуса в Абайской области
    Зимний фонтан удивил костанайцев и прибавил работы коммунальным службам
    Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане
    Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
    Популярное
    1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
    3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
    4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
    Новости партнеров