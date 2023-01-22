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    22 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    22 Января 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    91 год назад (1932-2013) родился САЛЫКОВ Какимбек Салыкович - государственный и политический деятель, поэт.

    Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Московский институт цветных металлов имени М.И. Калинина.

    Трудовая деятельность: инженер, начальник шахты в горнодобывающей промышленности Казахстана; первый секретарь Джезказганского горкома Компартии Казахстана (1969-1973); второй секретарь Джезказганского обкома партии (1973-1975); второй секретарь Джезказганского обкома КП Казахстана, инспектор ЦК КПСС (1975-1984); первый секретарь Каракалпакского обкома компартии Узбекистана (1984-1989); народный депутат СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов (1989-1992).

    В 1977 году издал первый сборник стихов. В 1981 году выпустил книгу «Нұрлы күндер» на кыргызском языке, а в 1983 году - сборник «Жезкиік» на узбекском языке. Перевел на казахский язык стихи Владимира Маяковского, Якуба Коласа.

    Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов и многими медалями.

    68 лет назад (1955-1998) родился ТУЛЬКИЕВ Бексеит Абдезулы - живописец-монументалист, спортсмен, первый президент Федерации таэквондо в Казахстане.

    Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Московское высшее художественное училище.

    Автор «Ұлы көш», «Замандастар», «Әке», «Ата-баба жері», «Суретшінің түсі», «Әже», «Түсіру алаңы», «Әкені майданға шығарып салу» и многих других живописных трудов. Произведения выставлялись на Всесоюзных и международных выставках.

    Тулькиев сумел связать творческий труд со спортом, признан «черным поясом» по таэквондо. Сегодня средняя школа в родном селе носит его имя.

    52 года назад (1971) родился ТЕНГЕБАЕВ Ардак Мырзабаевич - член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

    Родился в Тургайской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1993); Университет «Кайнар», юрист (2002).

    Трудовая деятельность: специалист Тургайского филиала АК «Казагропромбанка», г. Аркалык (1993-1994); старший экономист, экономист Амангельдинского филиала АК «Казагропромбанка», с. Амангельды (1994-1996); старший инженер, главный инженер-программист Тургайского областного филиала «Казагромпромбанка», г. Аркалык (04.1996-09.1996); управляющий Амангельдинским районным филиалом АО «Казагропромбанк» (1993-1997); налоговый инспектор, заведующий сектором, главный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник управления Налогового комитета по г. Алматы (1997-2003); старший инспектор, начальник управления ДБЭКП по г. Алматы (2003-2004); начальник отдела Налогового комитета «Парк информационных технологий» (2004-2005); председатель Налогового комитета по г. Семипалатинск (2005-2007); председатель Налогового комитета по Мангистауской области, начальник налогового департамента по Мангистауской области (2007-2009); начальник специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2009-2010); заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2010-2012); вице-министр финансов Республики Казахстан (2012-2016); председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2016-2018); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2019-2022).

    На занимаемой должности - с ноября 2022 года.

    Награжден медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II ст. (2015), НПП «Атамекен» «За верность делу» III ст. (2016), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); нагрудным знаком МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі» (2011).

    36 лет назад (1987) родился ТАСОВ Жандос Калмурзаевич - аким города Кентау.

    Родился в Туркестане Южно-Казахстанской области. Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию международной образовательной корпорации (2011); Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави.

    Трудовая деятельность: сотрудник ООО «Градкомплекс» (2011-2013); инспектор отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестана (2013-2014); исполняющий обязанности главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестан (04.2014-07.2014); главный специалист отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестан (2014-2017); заведующий сектором градостроительных проектов и архитектурного планирования отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестан (2017-2018); руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестан (2018-2020); руководитель отдела строительства акимата Туркестана (2020-2021); заместитель акима Туркестана (2021-2022).

    На занимаемой должности - с августа 2022 года.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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