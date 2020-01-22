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22 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

22 Января 2020 08:00
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22 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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88 лет назад (1932-2013) родился САЛЫКОВ Какимбек Салыкович - государственный и политический деятель, поэт.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Московский институт цветных металлов имени М.И. Калинина.

Трудовая деятельность: инженер, начальник шахты в горнодобывающей промышленности Казахстана; первый секретарь Джезказганского горкома Компартии Казахстана (1969-1973); второй секретарь Джезказганского обкома партии (1973-1975); второй секретарь Джезказганского обкома КП Казахстана, инспектор ЦК КПСС (1975-1984); первый секретарь Каракалпакского обкома компартии Узбекистана (1984-1989); народный депутат СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов (1989-1992).

В 1977 году издал первый сборник стихов. В 1981 году выпустил книгу «Нұрлы күндер» на кыргызском языке, а в 1983 году - сборник «Жезкиік» на узбекском языке. Перевел на казахский язык стихи Владимира Маяковского, Якуба Коласа.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов и многими медалями.

65 лет назад (1955-1998) родился ТУЛЬКИЕВ Бексеит Абдезулы - живописец-монументалист, спортсмен, первый президент Федерации таэквондо в Казахстане.

Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Московское высшее художественное училище.

Автор «Ұлы көш», «Замандастар», «Әке», «Ата-баба жері», «Суретшінің түсі», «Әже», «Түсіру алаңы», «Әкені майданға шығарып салу» и многих других живописных трудов. Произведения выставлялись на Всесоюзных и международных выставках.

Тулькиев сумел связать творческий труд со спортом, признан «черным поясом» по таэквондо. Сегодня средняя школа в родном селе носит его имя.


49 лет назад (1971) родился ТЕНГЕБАЕВ Ардак Мырзабаевич - член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родился в Тургайской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1993); Университет «Кайнар», юрист (2002).

Трудовой стаж: специалист Тургайского филиала АК «Казагропромбанка», г. Аркалык (1993-1994); старший экономист, экономист Амангельдинского филиала АК «Казагропромбанка», с. Амангельды (1994-1996); старший инженер, главный инженер-программист Тургайского областного филиала «Казагромпромбанка», г. Аркалык (04.1996-09.1996); управляющий Амангельдинским районным филиалом АО «Казагропромбанк» (1993-1997); налоговый инспектор, заведующий сектором, главный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник управления Налогового комитета по г. Алматы (1997-2003); старший инспектор, начальник управления ДБЭКП по г. Алматы (2003-2004); начальник отдела Налогового комитета «Парк информационных технологий» (2004-2005); председатель Налогового комитета по г. Семипалатинск (2005-2007); председатель Налогового комитета по Мангистауской области, начальник налогового департамента по Мангистауской области (2007-2009); начальник специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2009-2010); заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2010-2012); вице-министр финансов Республики Казахстан (2012-2016); председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2016-2018).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II ст. (2015), НПП «Атамекен» «За верность делу» III ст. (2016), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); нагрудным знаком МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі» (2011).


46 лет назад (1974) родился журналист АЖИБАЕВ Алан Газизович.

Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1996).

Трудовая деятельность: радиоведущий телерадиокомпании «Макс» (1994-1995); теле- и радиоведущий телерадиокомпании «31 канал» (1995-1997); программный директор ТОО «Телерадиокомпания «City» (1997-1998); директор «Радио Караван» (02.1999-09.1999); предпринимательская деятельность (1999-2008); генеральный продюсер ТОО «Телерадиокомпания «Тан» (2008-2010); генеральный продюсер радио «Тенгри FM» (2009-2012); генеральный директор «SKYMAX MEDIA» (2012-2014); директор общественно-политических газет «Айқын» и «Литер» (2014-2016); вице-министр информации и коммуникаций РК (2016-2018). Председатель Правления «АО «Хабар» (2018-2019).


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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