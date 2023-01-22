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    22 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

    22 Января 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)

    Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. Учрежден был по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

    Основная задача - популяризация зимних видов спорта среди детей и подростков от 4 до 14 лет. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

    СОБЫТИЯ

    В 1992 году в Алма-Ате состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Монголией.

    Монголия - крупное государство на северо-востоке Центральной Азии, отгороженное от соседних стран цепью величественных гор и пустынных равнин. Ее территория занимает площадь в 1 564 116 км². Столица - Улан-Батор. Национальная валюта - тугрик (1 монгольский тугрик равен 100 мунгу). Официальный язык - монгольский, с письменностью на кириллице. Глава государства и главнокомандующий Вооружённых сил страны - президент, избираемый на альтернативной основе путём всеобщего прямого и тайного голосования сроком на 4 года (может переизбираться ещё на один срок).

    В 1993 годуАкадемия наук Казахстана была преобразована в Национальную академию наук РК, которой придан статус высшего научного учреждения республики.

    Целью ее деятельности является всемерное содействие развитию всех отраслей науки в Казахстане, реализации наиболее важных и перспективных научных исследований и научно-технических разработок, внедрению результатов научно-технической деятельности в экономику страны.

    В 2010 году в Алматы впервые был издан трехтомный труд «Хрестоматия по кылкобызу» известного педагога республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой Абдиманапа Жумабекулы.

    Как отметил сам автор, «Хрестоматия по кылкобызу» написана им на основе многолетнего педагогического опыта и неустанного профессионального поиска.

    В 2011 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping Agency - WADA) одобрило аккредитацию новой лаборатории для проверки допинг-проб в Алматы.

    Лаборатория, расположенная в крупнейшем городе Казахстана, успешно прошла процесс аккредитации WADA, который начался в 2007 году.

    В 2013 году в результате раскопок, проводимых в рамках строительства транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай», в Жамбылской обалсти обнаружено захоронение, относящееся ко II тысячелетию до нашей эры.

    В гробнице, сооруженной из крупных обработанных каменных плит, были найдены три керамических сосуда, деревянный поднос (астау для мяса), а также изделия из золота и бронзы - серьги, подвески, бляшки, наконечники, бусины, браслеты и пластины. Найденные исторические находки были переданы в Министерство культуры и информации РК.

    В 2013 году на курорте Шымбулак состоялось открытие первого профессионального веревочного парка Kazah alpine park, планирующего попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокогорный веревочный парк. Во всем мире на высоте 2 250 метров над уровнем моря таких сооружений никто не делал.

    В 2014 году в Алматы на стене дома № 163 по улице Жамбыла, где в 1971-1992 годах жил и трудился народный писатель, поэт Кадыр Мырзалиев, была установлена мемориальная доска.

    Кадыр Мырзалиев - автор более 50 поэтических сборников, литературно-критических и детских книг, а также текстов свыше 200 песен. Многие из его стихов переведены на русский, английский, французский, финский, литовский, кыргызский, татарский и другие языки мира.

    В 2015 году казахская народная медицина и казахские национальные конно-спортивные игры в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР официально были включены в расширенный представительный список нематериального культурного наследия государственной категории.

    В 2016 году в Республике Казахстан был создан единый классификатор судебных дел, который позволит формировать единообразную судебной практику, что в свою очередь является важнейшим условием обеспечения принципа верховенства закона. Ознакомившись с судебными актами и обобщениями судебной практики, участники судопроизводства смогут получить более объективное представление о перспективе разрешения спора и, более того, о целесообразности обращения в суд.

    В 2019 году крупные зерносеющие компании Италии сделали заказ на выведение новых сортов твердой пшеницы Научно-производственному центру зернового хозяйства им. А.И. Бараева, который является бесспорным лидером в республиканском масштабе.

    В 2018 году на предприятии была получена урожайность яровой пшеницы - 22,5 ц/га. Средняя урожайность яровой пшеницы по полям полигона точного земледелия составила 25,9 ц/га. На полях с традиционной технологией возделывания 18,7 ц/га при средней урожайности по району и области 12,2 и 12,7 соответственно.

    В 2020 годув «Астана Опера» с большим успехом прошло официальное открытие юбилейного года - 175-летия Абая. Первым из мероприятий, посвященных театром великому поэту, философу и просветителю, стала прославленная опера «Абай» Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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