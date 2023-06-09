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    22 тысячи объектов адаптируют для лиц с инвалидностью до 2025 года

    9 Июня 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 22 тысячи объектов будет адаптировано для лиц с инвалидностью до 2025 года. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в целях обеспечения доступа лиц с инвалидностью в стране реализуются: Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года; Дорожная карта партии «AMANAT» и проект «Кедергісіз келешек», разработанный по поручению Главы государства в 2021 году. Проектом определены 22 тысячи приоритетных по адаптации объектов по стране. Начиная с 2021 года по 2025 год, ежегодно будет адаптировано по 4400 объектов», – сказал Т.Оспанкулов.

    По его словам, на 1 мая текущего года из запланированных к адаптации на 2021, 2022 и 2023 годы 13 200 объектов, адаптировано 9 030 объектов. Это 41% от плана по проекту.

    Как сообщил Т.Оспанкулов, по данным местных исполнительных органов, в текущем году из местного бюджета на улучшение инфраструктуры для людей с особыми потребностями, включая обеспечение их пандусами, адаптированными лифтами, туалетами, направляющими знаками для незрячих предусмотрено 1,7 миллиарда тенге. Финансовые средства выделяются из местного бюджета, а работы по адаптации объектов для лиц с инвалидностью, в основном, проводятся в рамках, запланированных сопутствующих капитальных, текущих ремонтов и реконструкций зданий и сооружений.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минтруда РК Общество
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