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    22 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    22 Сентября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    72 года назад (1950) родился АЙТУЛЫ Несипбек - поэт, лауреат премии Союза писателей Казахстана имени М. Макатаева и международной премии имени Ж. Жабаева, обладатель международной премии «Алаш».

    Родился в Тарбагатайском крае Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР). Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета (1974).

    Трудовая деятельность: работал литературным сотрудником в Шубартауской районной газете «Жаңа өмір»; заведующий отделом поэзии республиканского журнала «Балдырған», редактор издательства «Жалын» (1974-1984); литературный советник председателя Союза писателей Казахстана (1984-1994); директор ассоциации «Акын» (1995-1996); заведующий критическим отделом газеты «Қазақ әдебиеті» и заведующий отделом поэзии в журнале «Жұлдыз» (1997-2001); старший научный сотрудник Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева и Центра культуры Президента Республики Казахстан (с 2001 года); директор Государственного музея имени С. Сейфуллина в столице.

    Является автором сборников «Дыхание весны», «Первый путь», «Слово об отце», «Эхо времени» и других. В 1988 году писателем был издан на русском языке сборник стихов «Серебряный сундучок», который адресован читателям младшего школьного возраста.

    В 1976-1977 годах был удостоен премии Государственного Комитета КазССР по издательству, полиграфии и книжной торговле, ЦК ЛКСМ Казахстана, Союза писателей и издательства «Жалын» за поэмы «Жар жүрек соға бер» и «Бас сүйектер», а в 1974 году - премии за поэму «Найзағай».

    Награжден орденами «Парасат» (2004), «Барыс» (2019); медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), правительственными и юбилейными медалями; нагрудным знаком «Алтын барыс» (2020). Удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства за сборник поэм «Арқатірек» (2012);

    57 лет назад (1965) родился ДЖУМАДИЛЬДАЕВ Ануар Серкулович - государственный деятель Республики Казахстан.

    Родился в Кызылординской области. Окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, математик (1990); Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, финансист (2006).

    Трудовая деятельность: стажер-исследователь Института математики и механики Академии наук Казахской ССР г. Алматы (1990); аспирант УДН им. П. Лумумбы (1990-1992); коммерческий директор ТОО «Фирма Алас» г. Алматы (1992-1997); управляющий АО «Алаугаз», вице-президент ТОО «Акцепт-Профиль» г. Алматы, исполняющий обязанности президента АО «Алаугаз», президент АО «Алаугаз» г. Алматы (1997-2003); заместитель председателя налогового комитета по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан г. Уральск (2005-2008); и.о. начальника управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности ДИТ Министерства финансов Республики Казахстан, начальник управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан (10.2008-12.2008); начальник управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2008-2009); заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2009-2012); председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2012-2014); заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2015); председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан, председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (2015-2017); председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2017-2019); председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК (2019-2020); председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2020-2022).


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