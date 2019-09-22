22 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





69 лет назад (1950) родился– поэт, лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Мукагали Макатаева и международной премии имени Ж.Жабаева, обладатель международной премии «Алаш»

Уроженец Восточного Туркестана. В 1974 году окончил факультет журналистики Казахского Государственного университета им. С.М.Кирова. Работал литературным сотрудником в Чубартауской районной газете «Жана омир». В течение нескольких лет заведовал отделом поэзии в журнале «Балдырған», в 1983-1984 годах работал редактором в издательстве «Жалын».

Является автором сборников «Дыхание весны», «Первый путь», «Слово об отце», «Эхо времени» и других.

В 1976-1977 годах был удостоен премии Государственного Комитета КазССР по издательству, полиграфии и книжной торговле, ЦК ЛКСМ Казахстана, Союза писателей и издательства «Жалын» за поэмы «Жар жүрек соға бер» и «Бас сүйектер», а в 1974 году - Премии за поэму «Найзағай».

В 1988 году писателем был издан на русском языке сборник стихов «Серебряный сундучок», который адресован читателям младшего школьного возраста.





53 года назад (1966) родился- президент Национального паралимпийского комитета Казахстана.

Родился в Тургайской области. Окончил Казахский институт физической культуры, преподаватель физкультуры (1989); Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, юрист (2000).

Трудовой стаж: тренер-преподаватель Тургайской областной спортивной школы (1989-1991); тренер-преподаватель ДЮСШ-21 г.Алма-Ата (1991-1993); генеральный директор компании «Дека» (1993-1996); вице-президент АОЗТ «Алаш» (1996-1997); генеральный директор ТОО «Алтын-Алма» (1997-1999); вице-президент ТОО «Система» (1999-2000); исполнительный директор ЗАО «КазТрансГаз» (2000); коммерческий директор ЗАО «Intergas Central Asia» (2000-2002); заместитель генерального директора по ВЭС АО «КазТрансГаз» (2002-2006); генеральный директор акционерного общества «КазРосГаз» (2006-2014).

На занимаемой должности - с марта 2015 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Аль-Фахр» 2-й ст. (Совет муфтиев России); медалью.





32 года назад (1987) родилась- советник акима Мангистауской области.

Уроженка Западно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности «Экология» (2009).

Трудовой стаж: главный специалист отдела охраны окружающей среды и мониторинга Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области (03.2010-11.2012); главный специалист, руководитель отдела информационного и документационного обеспечения аппарата акима Западно-Казахстанской области (11.2012-12.2016); руководитель отдела правового обеспечения управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области (02.2017-10.2017); заместитель председателя Территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Западно-Казахстанской области» (10.2017-01.2018).

На занимаемой должности - с января 2018 года.