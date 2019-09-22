22 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день без автомобиля

Это день, когда всем автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на 24 часа отказаться от использования своих транспортных средств и передвигаться пешком либо же на велосипеде. Праздник зародился в 1998 году во Франции.

Всемирный день защиты слонов

22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants), который был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных.

СОБЫТИЯ

В 1920 году новым декретом ВЦИК дополнительно в состав Киргизской (Казахской) АССР была введена Оренбургская губерния, а город Оренбург стал столицей республики.

1934 году основан Казахский горно-металлургический институт (совр. Казахский национальный технический университет имени К.Сатпаева). В 1960 году преобразован в Казахский политехнический институт, в 1970 году институту было присвоено имя В.Ленина.

Становление института связано с именами таких известных учёных, как Х.К.Аветисян, О.А.Байконуров, И.И.Бок, А.В.Бричкин, Л.Г.Кушев, В.Д.Пономарев, А.С.Попов, В.В.Стендер, А.А.Цефт, Е.Д.Шлыгин и другими. На базе Казахского политехнического института в 1975 году был создан Алматинский энергетический институт, в 1977 году - индустриальный институт в городе Рудном, в 1980 году - Алматинский архитектурно-строительный институт. В январе 1994 года КазПТИ им. В.И.Ленина был преобразован в Казахский национальный технический университет, на который были возложены функции по подготовке кадров для страны по многоуровневой структуре, принятой в мировой практике, а также разработке учебных планов и программ обучения по специальностям. За особые заслуги в подготовке инженерно-технических кадров страны Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 1999 года Казахскому национальному техническому университету присвоено имя выдающегося казахстанского ученого, академика Каныша Имантаевича Сатпаева.

В 1989 году в Казахской ССР принят Закон «О языках». Это был первый документ тогда еще не суверенного Казахстана, который провозгласил важность знания родного языка. С тех пор в стране произошли значительные перемены. Вышли в свет толковые словари нового поколения, учебные пособия для начинающих и продолжающих обучение на казахском языке, пересмотрены школьные и вузовские программы. Созданы центры по ускоренному освоению казахского языка, где разработаны уникальные методики, успешно используемые многими государственными учреждениями. В 1997 году в Казахстане был принят новый Закон «О языках».

В 1993 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия.

В 2001 году одним из главных событий в истории развития межгосударственных отношений по праву считается визит Папы Римского Иоанна Павла II по приглашению Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Историческим событием, которое укрепило отношения и взаимопонимание между различными религиозными конфессиями в Казахстане, стала святая месса у монумента защитникам Отечества на площади «Мать-Родина», в которой приняли участие более 35 тысяч человек.

В 2005 году в Алматы, в здании Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, состоялась церемония памятного гашения блока почтовых марок, посвященных олимпийским чемпионам Казахстана.

Марки из серии «Спорт» на тему «Олимпийские чемпионы Казахстана» выпускаются впервые. Блок состоит из четырех марок, где изображены чемпионы Олимпийских игр Жаксылык Ушкемпиров - классическая борьба, Виталий Савин - легкая атлетика, Василий Жиров и Бекзат Саттарханов - бокс. Пока выпущено четыре марки. Художник - Данияр Мухамеджанов. Общий тираж марок - 50 тысяч экземпляров. Марки отпечатаны на Пекинской фабрике знаков почтовой оплаты.

В 2009 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном открытии Монумента независимости в Шымкенте. Памятник расположен на площади «Ордабасы», на пересечении трех улиц, носящих имена знаменитых биев: Толе би, Казыбек би и Айтеке би. Трехгранная стела высотой 24 метра символизирует единство народа страны, на каждой из граней выбиты высказывания этих государственных деятелей позднего средневековья.

Венчает монумент скульптура «Жер-ана»! Основание стелы украшено национальным орнаментом. Авторы монумента - Насыр Рустемов и Бахытжан Аширбаев.

В 2011 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании высокого уровня по ядерной безопасности, которое прошло в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке. В заседании приняли участие главы государств-членов ООН: США, России, Казахстана, Франции, Республики Корея, Японии, Бразилии и других стран.

В 2015 году на границе Актюбинской и Западно-Казахстанской областей открыли памятник Исатаю Тайманову, могила которого находится неподалеку, в 15 км. Там построен мавзолей. Исатай Тайманов (1791-1838) - казахский батыр, старшина Младшего жуза, руководитель народно-освободительного крестьянского восстания казахов в Бокеевской Орде и западной части Младшего жуза в 1836-1838 гг. Выходец из родового подразделения бериш рода байулы Младшего жуза.

В 2015 году Международное информационное агентство «Казинформ» и газета «Жэньминь жибао» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно документу стороны будут сотрудничать и осуществлять информационное сопровождение проекта «Один пояс, один путь», а также реализацию программы «Нұрлы жол».

В 2016 году в мэрии Гааги (Нидерланды) открылась выставка фотографий «Казахстан - страна Великой степи», организованная Посольством РК в Нидерландах совместно с городскими властями. На выставке были представлены около полусотни фотографий о современной жизни и культуре Казахстана, многообразии природных пейзажей и ландшафтов Великой степи, древних исторических памятниках и зодчестве ХХI века. Особый интерес у иностранной публики вызвала уникальная архитектура Астаны - монумент Байтерек, Дворец мира и согласия, Astana Opera, мечеть Хазрет Султан и другие.

В 2017 году Республика Казахстан установила дипломатические отношения с Республикой Нигер. Соответствующее совместное коммюнике подписали министры иностранных дел двух государств Кайрат Абдрахманов и Ибрагим Якубу в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Нигер стал 183-м государством, с которым Казахстан установил дипломатические отношения.

В 2017 году к 100-летию движения «Алаш» в Семее открыли памятник Алихану Букейханову.