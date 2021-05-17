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    22 родителя наказаны за ночные прогулки детей в Шымкенте

    17 Мая 2021, 14:44

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 22 родителя привлечены к ответственности за ночные прогулки детей за три дня в Абайском районе Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Инспекторы отдела ювенальной полиции управления полиции Абайского района ДП города Шымкента в целях защиты детей от опасных случаев, которые могут возникнуть при их нахождении в ночное время на улице, ежедневно проводят ночные рейдовые мероприятия. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся ночью вне жилища без сопровождения родителей, в отношении их законных представителей применяются соответствующие административные меры.

    Так, в ходе ночных рейдов в период с 14 по 16 мая по Абайскому району в отношении 22 граждан применены меры по статье 442 КоАП РК «Нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент Общество
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