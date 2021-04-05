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    11:48, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    22 пассажира прилетели в Казахстан без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 казахстанца вернулись домой авиарейсами без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ».

    «4 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 39 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Из 5 101 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 079 человек, без справок прибыли 22 гражданина РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 19 рейсов, 3 030 пассажиров, со справками - 3 013, без справок - 17; в аэропорт Нур-Султана – 10 рейсов, 1 115 пассажиров, со справками - 1 112, без справок - 3; в аэропорт Шымкента – 5 рейсов, 517 пассажиров, все со справками; в аэропорт Атырау – 2 рейса, прибыло 295 пассажиров, все со справками; в аэропорт Караганды – 2 рейса, 6 пассажиров, все со справками; в аэропорт Туркестана – 1 рейс, 138 пассажиров, со справками - 136, без справок – 2», - говорится в сообщении Комитет а санитарно-эпидемиологического контроля РК, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

    Как отмечается, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    ПЦР-анализ прибывших без справок 9 граждан Казахстана 3 апреля показал отрицательный результат.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная
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