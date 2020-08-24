22 памятника археологии обнаружили в Акмолинской области
АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области найдены 22 археологических памятника, передает «Хабар 24».
Их обнаружили в ходе раскопок в Атбасарском районе. Большая часть относится к эпохе железа. По ним можно определить, что в древности люди на этой территории занимались преимущественно скотоводством. Общее количество археологических находок в этом районе – больше 130.
По словам специалистов, некоторые из них расположены на берегу реки Жабай и есть угроза их затопления. Поэтому в следующем году запланированы работы по их защите.
«Есть памятники, которые под антропологическим воздействием разрушаются, так как они находятся на территории пастбищ, на полевых дорогах, на берегу рек. Эти памятники у нас в учете были не первый год. А 22 памятника археологии, которые мы в этом году обнаружили, они как бы в удовлетворительном состоянии», - прокомментировал археолог Рауан Ержанов.
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