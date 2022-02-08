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22 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
8 Февраля 2022 22:35
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 22 пациента с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 205 человек. Загруженность составляет 8,7% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией находятся 22 пациента, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20,7% (на 106 мест).
Сегодня Атырауская область перешла из «красной» в «желтую» зону.
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