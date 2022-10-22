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    22 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    22 Октября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    144 года назад (1878-1924) родился ШОРАЯКУЛЫ Омар - акын-импровизатор.

    Родился на территории современного Кармакшинского района Кызылординской области. До 17 лет получал азы грамоты у аульного муллы, а после того, как продолжать обучение стало невозможным, старался сам восполнять пробелы в образовании. В результате самообразования О. Шораякулы стал хорошим знатоком культуры Востока. В 1896 году в поисках работы приехал в Казалинск, где поступил в услужение к татарскому торговцу Намекею Болташеву. Прослужив у него девять лет, в 1905 году Омар Шораякулы вернулся в родной аул.

    После возвращения Омар активно занялся поэтической деятельностью. Его песни «Чабан и вор», «Волостному», «Заветы молодым» и другие становятся популярными в народе. В своих терме, толгау, баснях, посвящениях и поэмах «Черный шекпен», «Горная страна», «Бедный Талип», «Бедняк», «Есенжолға», «Құлахметке», «Күмісбайға», «Нағашым», «Арманым» Омар Шораякулы воспевает гуманизм, любовь к труду, занимается осмыслением жизни во всем многообразии ее проявлений. Известны его айтысы с акынами Карасакалом Еримбетом, Нурмаханом, Шакеем, Заубаем, Жусупом Таубайулы.

    После Октябрьской революции, которую он одним из первых воспел в своей песне «Вот сегодня и свобода», Омар Шораякулы активно участвовал в становлении Советской власти. Затем он в течение нескольких лет проработал в органах Советской власти на должностях председателя волисполкома, судьи. Но продолжать свою работу Шораякулы уже не мог из-за болезни, вызванной тяжелой работой в молодые годы. 14 июня 1924 года Омар Шораякулы умер.

    Кроме сборников «Ұш ғасыр жырлайды», «Бес ғасыр жырлайды», «Айтыс» произведения Омара Шораякулы вошли в отдельную книгу «Шайыр», изданную в 1985 году.

    98 лет назад (1924-2022) родился НУРПЕИСОВ Абдижамил Каримович - советский и казахский писатель, общественный деятель, публицист, народный писатель Казахстана, член Союза писателей СССР и Казахстана.

    Уроженец Кызылординской области. Окончил Литературный институт им. М. Горького в Москве.

    Трудовая деятельность: главный редактор журнала «Жұлдыз» (1962-1964); президент Казахского ПЕН-клуба (1992-2000); председатель Совета редакторов журнала «Таң-Шолпан» (с 2000 года).

    Печатается с 1949 года. В 1950 году опубликовал автобиографический роман «Курляндия» о фронтовой жизни. С 1958 года работал над историко-революционной трилогией «Кровь и пот», охватывающей события, происходившие в Казахстане во времена Первой Мировой и Гражданской войн. В 1961 году вышла первая книга «Сумерки», в 1964 году - вторая книга «Мытарства», в 1970 году - третья книга «Крушение».

    Широта социальных обобщений, тонкость психологического анализа, яркость самобытных национальных характеров сделали эту трилогию о рыбаках Арала заметным явлением не только казахской, но и всей советской литературы. Трилогия выявила мастерство Нурпеисова в воссоздании истории казахского народа, его обычаев, традиций, языка, духовного мира. Переведена на многие языки народов мира. По книге «Кровь и пот» поставлен спектакль на сцене Казахского драмтеатра имени Ауэзова в Алматы, а также снят художественный фильм. А. Нурпеисов перевел на казахский язык рассказы А. Чехова, М. Горького, пьесы Н. Хикмета.

    Лауреат премии Московского международного литературного фонда «За честь и достоинство», Международной премии имени М. Шолохова, Республиканской премии имени Жамбыла А. Нурпеисов награжден орденами Красной звезды, Трудового Красного знамени, «Знак Почета», медалями и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

    54 года назад (1968) родилась САЙЛАУКЫЗЫ Саулекуль - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко.

    Родилась в Алматы. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков; Дипломатическую академию МИД РК, специалист в области международных отношений.

    Трудовая деятельность: преподаватель французского языка Алматинского государственного университета им. Абая (1992-1993); работала в Центральном аппарате МИД РК на различных должностях, командирована в посольства Казахстана во Франции, Израиле, Бельгии, Вьетнаме (1993-2012); руководитель Института дипломатии при Академии государственного управления при Президенте РК (2012-2015); заместитель директора департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК (2015-2021).

    На занимаемой должности - с марта 2021 года.

    33 года назад (1989) родился ШИПОВСКИХ Геннадий Геннадиевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

    Родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский агротехнический колледж им. Исатая Абдукаримова, помощник машиниста (2017); Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышбаева (2020); в 2020 году поступил в магистратуру университета «Туран».

    Трудовая деятельность: слесарь передвижного состава Кызылординского локомотивного депо (2010-2013); помощник машиниста Кызылординского депо по эксплуатации локомотивов (2013-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    Награжден медалями «20 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

    Победитель конкурсов «Горжусь профессией» среди молодежи г. Кызылорда (2014); «Қазақша сөйлейік!» среди сотрудников АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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