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    22 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    22 Ноября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    104 года назад (1918-1987) родился АЛИМКУЛОВ Такен (Танирберген) - казахский поэт, писатель, литературный критик.

    Родился в семье кочевника в селе Баба-ата (ныне - Созакский район Туркестанской области).

    Будущий писатель рано начал свою трудовую деятельность: с 14 лет он уже работал в местном колхозе; с 1945 по 1949 годы - в областной газете «Оңтүстік Қазақстан» на должности ответственного секретаря. В 1947 году писатель был назначен заведующим отделом газеты «Лениншіл жас» (сейчас «Жас Алаш»), в которой он проработал до 1955 года. Одновременно Такен Алимкулов повышает свое образование, учась в Литературном институте имени М. Горького, который окончил в 1953 году. С 1956 года Такен Алимкулов перешел на работу в Союз писателей СССР литературным консультантом по казахской и киргизской литературе, в этой должности он пребывал до 1971 года. С 1973 по 1974 год писатель работал консультантом в Союзе писателей Казахской ССР. В 1978 году за свою литературную деятельность Такен Алимкулов был награжден орденом Дружбы народов.

    В первые послевоенные годы начал пробовать себя на литературном поприще, проявляет себя как талантливый прозаик, в разное время публикуются сборники рассказов и повестей. Известен также как автор серьезных критических литературных работ, первая книга такого рода «Прошлое и настоящее» была издана в 1958 году издательством «Советский писатель». В 1972 году вышла книга «Жұмбақ жан. Абай туралы деректі хикая» о жизни и творчестве основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика Абая Кунанбаева. Перевел на казахский язык многие произведения классиков русской и мировой литературы.

    82 года назад (1940) родилась ЛУШНИКОВА Надежда Андреевна - знаменитый акын-импровизатор, член Союза писателей Республики Казахстан, участница и победительница многих крупных айтысов.

    Родилась в селе Шамолган Каскеленского района Алма-Атинской области. Воспитывалась и выросла среди казахов. В 1961 году окончила Кзыл-Ординское казахское женское педагогическое училище. Работала преподавателем казахского языка и литературы. В 1969 году окончила филологический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая. Работала в системе народного образования Джамбулского района Алма-Атинской области.

    Свои произведения поэтесса пишет на казахском языке. Первый сборник стихов «Родина моя» (1963), наполненный любовью к родной земле, привлек внимание читателей. За сборник «Дар души» (1970) Н. Лушникова была удостоена звания лауреата премии Ленинского комсомола Казахстана. Стихи поэтессы выходили в общих сборниках: альманахе казахской поэзии, антологии казахской поэзии, «Песня, весна и любовь» («Детская литература»), «Весенний дождь» («Жазушы», 1970), «Комсомол республик представляет» («Молодая гвардия», 1972).

    70 лет назад (1952) родился БАТАЛОВ Амандык Габбасович - государственный деятель Республики Казахстан.

    Родился в Нукусе (Каракалпакстан). Окончил Джамбулский гидромелиоративный строительный институт, инженер-гидротехник (1975).

    Трудовая деятельность: старший прораб, главный инженер, начальник СМУ-37 треста «Алмаатаотделстрой» (1981-1985); инструктор Ленинского райкома Компартии Казахстана, секретарь обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов, инструктор отдела строительства и городского хозяйства Алматинского горкома Компартии Казахстана (1985-1987); председатель обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов (1987-1989); ведущий специалист, главный специалист отдела строительства, промышленности строительных материалов управления делами Совета министров Казахской ССР (1989-1991); референт отдела строительства, промышленности строительных материалов аппарата Президента Казахской ССР (1991-1992); вице-президент концерна «Строительная индустрия и технология» (1992); заместитель, первый заместитель главы администрации Калининского района г. Алматы (1992-1994); глава Ленинской районной администрации (1994-1995); аким Жетысуского района г. Алматы (1995-2001); заместитель акима Алматинской области (2001-2008); первый заместитель акима Алматинской области (2008-2014); аким Алматинской области (2014-2021).

    Награжден орденом «Құрмет» (2008), медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

    60 летназад (1962) родился ДАУЛБАЕВ Асхат Кайзуллаевич - член Конституционного совета Республики Казахстан.

    Родился в Актобе. Окончил Свердловский юридический институт имени Р.А. Руденко, судебно-прокурорский факультет, юрист (1987).

    Трудовая деятельность: рабочий Актюбинского облсовета «Динамо» (1980); стажер, следователь, помощник, старший помощник прокурора Октябрьского района, заместитель прокурора Калининского, Октябрьского районов г. Алма-Аты (1987-1992); начальник отдела прокуратуры г. Алматы (1992-1994); заместитель председателя Арбитражного суда г. Алматы (1994-2004); начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК (1994-1997); вице-министр юстиции РК, председатель Квалификационной коллегии юстиции (1997-1999); вице-президент - главный административный директор ОАО «Казахтелеком» (02.1999-11.1999); депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по вопросам экологии и природопользования (1999-2001); заместитель генерального прокурора РК (2001-2011); генеральный прокурор РК (2011-2016).

    На занимаемой должности - с апреля 2016 года.

    Награжден орденом «Даңқ» ІІ ст. (2004); медалями «Астана», «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы»; знаком «Қазақстан темір жолына 100 жыл»; именным оружием.

    58 лет назад (1964) родилась МУСАБЕКОВА Газиза Шамшидиновна - судья Верховного суда Республики Казахстан.

    Родилась в Джамбулской области. Окончила Казахский государственный университет, правоведение (1964).

    Трудовая деятельность: стажер-адвокат, адвокат юридической консультации Центрального района Джамбулской области (1986-1991); адвокат юридической консультации Меркенского района Джамбулской области (1991-1995); адвокат частной адвокатской конторы Сраилова Меркенского района Жамбылской области (02.1995-07.1995); судья по административному и исполнительному производству Меркенского районного суда Жамбылской области (1996-2005); судья Жамбылского областного суда (2005-2010); председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области (2010-2011); председатель апелляционной судебной коллегии Жамбылского областного суда (2011-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (2012-2015).

    На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

    57 лет назад (1965) родилась ГАБИДУЛЛИНА Зульфия Раухатовна - спортсменка, мастер спорта Республики Казахстан международного класса по плаванию, капитан Паралимпийской сборной Казахстана.

    Родилась в Таразе Жамбылской области. В 1971 г. попала в аварию, пьяный мотоциклист сбил ее, в результате - травма позвоночника, повреждения головы, рук и ног.

    Стала тренироваться. Занимается спортом с 1990 года. В 1991 году участвовала в первых президентских соревнованиях в гонках на инвалидных колясках, заняла четыре первых места. В 1994 году уже участвовала в двух видах - легкая атлетика и плавание, заняла восемь первых мест.

    Плаванием профессионально начала заниматься в 2007 году. Тренирует ее директор спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями, заслуженный тренер Республики Казахстан Саттар Бейсембаев.

    На летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне выступала на дистанции 50 метров на спине и показала 12-й результат в категории S3. 23 октября 2014 года завоевала золотую медаль на Паразиатских Играх в Инчхоне, с результатом 1:44.33 секунды. В 2015 году на чемпионате мира в Глазго завоевала две бронзовые медали.

    В сентябре 2016 года Зульфия Габидуллина подарила Казахстану первую паралимпийскую медаль в истории суверенного государства в Рио-де-Жанейро, на дистанции 100 метров по плаванию в вольном стиле. Также в Рио-де-Жанейро она заняла четвертое место в плавании на 50 метров вольным стилем и шестое место на 50 метров на спине.

    В 2016 году победитель открытого чемпионата Германии. 10 июля 2017 года на открытом чемпионате Германии по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения казахстанка Зульфия Габидуллина установила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 03:26.65.

    7 декабря 2017 года стала чемпионкой мира по плаванию в Мексике и получила специальную награду за Всемирную серию побед 2017 года от Международного Паралимпийского комитета.

    41 годназад (1981) родился МАКЕН Бахтияр Макенулы - генеральный директор холдинга «NUR Media».

    Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный аграрный университет, эксперт-аудитор в области стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции (2003); University of Montana, магистр государственного управления (2009, по программе «Болашак»).

    Трудовая деятельность: председатель профкома студентов, помощник ректора по молодежной политике, председатель молодежной администрации КазНАУ (2000-2006); сопредседатель РОО «Союз сельской молодежи Казахстана» (2002-2006); советник директора Государственного фонда развития молодежной политики Алматы (2003-2007); советник-консультант директора департамента внутренней политики Алматы (2004-2005); менеджер проекта «Адаптация сельской молодежи в городе Алматы» ПРООН в Казахстане (2004-2006); заместитель председателя республиканского штаба молодежно-трудовых отрядов «Жасыл ел» по Алматы (2005-2006); председатель молодежного крыла НДП «Нур Отан» «Жас Отан» по Алматы (2005-2007); управляющий директор ТОО «ЭСТ-МОЛ» (2007-2008); управляющий директор ТОО «ЭСТ-Фарматэк» (2008-2009); начальник отдела по работе с вузами и молодежными организациями управления по вопросам молодежной политики Алматы (2009-2010); начальник управления по вопросам молодежной политики Алматы (2010-2012); начальник управления внутренней политики Алматы (2012-2013); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2013-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2019); заместитель акима г. Нур-Султан (2019-2022).

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

    40 лет назад (1982) родился ЕРТАЕВ Сырым Махамбетович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию.

    Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, таможенное дело, экономика и бизнес (2003, 2016).

    Трудовая деятельность: индивидуальный предприниматель ЮКО, Шымкент (2004-2011); председатель ПК «Жарас KZ» (2011); заместитель директора ТОО «Қайып-Ата» (2011-2012); директор ТОО ««Қайып-Ата» (2016-2021).

    Награжден медалями «Маслихатам Казахстана - 20 лет», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «За вклад в развитие региона» (2017); наградой Министерства сельского хозяйства «Лучший в сельском хозяйстве» (2016).
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