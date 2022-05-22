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    22 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    22 Мая 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    64 года назад (1958) родился КОЖАХМЕТОВ Асылбек Базарбаевич - основатель и президент Almaty Management University.

    Родился в Кокчетавской (ныне - Акмолинской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, механика и прикладная математика (1980); прошел специализированное обучение по менеджменту в обучающих центрах Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Голландии, Венгрии, Эстонии.

    Трудовая деятельность: сотрудник кафедры механики сплошной среды Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (с 1980 года); преподаватель школы менеджеров Казахского республиканского кооперативного объединения «Союз» (01.1989-10.1989); директор школы менеджеров Казахского республиканского кооперативного объединения «Союз» (1989); генеральный директор ТОО «Алма-Атинская школа менеджмента» (1989-1996); президент Международной академии бизнеса (1996-2002, 2009-2014); президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» (2018-2020).

    На занимаемой должности - с 2014 года.

    Награжден орденами «Құрмет» (2013), «За верность делу» II и I ст. (2013-2014); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), медали Баян-Олгийского Аймака, Монголия (2010); нагрудным знаком МОН РК «Ы. Алтынсарин». Удостоен наград международной организации «People to People International» США - «Факел Бирменгама» (1997), Международной ассоциации развития менеджмента в динамичных обществах CEEMAN Champions Award в категории «Институциональное управление» (2014), Национальной премии «Алтын жүрек» в номинации «За поддержку образования» (2018), премии «Жомарт жүрек» в номинации «Туған өлке» (2019).

    62 года назад (1960) родилась АЙТПАЕВА Сауле Муханбедиановна - член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан; первая в истории Республики Казахстан женщина, получившая звание генерала.

    Родилась в Тургайской (ныне - Акмолинской) области. Окончила Свердловский юридический институт, юрист (1983).

    Трудовая деятельность: заведующая канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области (1977); машинистка Жаксынского райкома комсомола Тургайской области (1978); стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры (1983); следователь прокуратуры Ленинского района г. Целинограда (1984); прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области (1985-1988); помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской области (1988-1992); прокурор организационно-аналитического отдела прокуратуры Акмолинской области (1992-1996); старший помощник по организационно-инспекторской работе Целинной транспортной прокуратуры (1996); начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии Центра правовой статистики и информации (ЦПСиИ) при ГП РК (1997); заместитель начальника ЦПСиИ - начальник управления статистики в г. Астане (1998); заместитель начальника ЦПСиИ - начальник управления формирования статистики ЦПСиИ прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области (1999-2001); заместитель начальника ЦПСиИ при Генеральной прокуратуре РК (2001-2003); заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2003-2005); первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2005-2012); член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (с 2006 года); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2012-2017); уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан (2018-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2017-2022).

    Награждена орденом «Даңқ» II степени (2014); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» (2011).

    58 лет назад (1964) родился ЖУМАБАЕВ Айдар Абильмажинович - академик Академии журналистики Республики Казахстан.

    Родился в г. Алма-Ате. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

    Трудовая деятельность: редактор Казахского телевидения (1989-1991); преподаватель Казахского государственного университета (1991-1993); главный редактор телекомпании «Тан» (1993-1995); президент Международного центра журналистики «Акбар» (1995-1997); генеральный директор телекомпании «НТК» (1997-2000); президент ассоциации телерадиовещателей Казахстана, директор Центрального Казахстанского национального филиала МТРК «Мир» (2003-2009); представитель по международным связям центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2009-2010); руководитель студии «Ар Продакшн», советник председателя правления АО «Казпочта» (2011-2012); вице-президент национального паралимпийского Комитета Республики Казахстан (2013-2018); независимый директор АО «Казконтент».

    55 лет назад (1967) родилась ПАВЛОВЕЦ Лариса Павловна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

    Родилась в Тургайской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, педиатрия (1990); Университет ISMA (Латвия), управление предпринимательской деятельности (2018).

    Трудовая деятельность: врач-ординатор отделения выхаживания недоношенных городской детской больницы № 1 г. Целиноград (1991-1993); врач отделения неонатальной реанимации городской детской больницы № 1 г. Акмола (1994-2005); заведующая отделением неонатальной реанимации городской детской больницы № 1 г. Астана (04.2005-05.2005); заместитель главного врача по лечебной работе городской детской больницы № 1 г. Астана (2005-2012); директор многопрофильный городской детской больницы № 1 г. Нур-Султана (2012-2021).

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    Награждена орденом «За заслуги в медицинской сфере»; медалями «Шапағат», «Почерк медицины Казахстана», «Белсенді қызметі үшін», «Астана 20 жыл»; нагрудными знаками «Отличник здравоохранения», «Қазақстан медицинасындағы қолтаңбасы үшін»; ведомственными наградами.

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