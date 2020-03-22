22 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1902-1985) родился- выдающийся казахский писатель, государственный и общественный деятель, один из основоположников национальной драматургии, переводчик, историк, критик литературовед, академик академии наук Казахстана, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая, премии имени Ш. Валиханова, народный писатель Казахстана, председатель Союза писателей Казахстана.

Родился в ауле Жанажол Пресногорьковского района Костанайской области (ныне Жамбылский район Северо-Казахстанской области). Окончил Оренбургский рабочий факультет, один год занимался в Омском сельскохозяйственном институте.

Трудовая деятельность: преподаватель Бурабайского (Щучинского) техникума лесного хозяйства (1927-1928); главный редактор Казиздата (1928-1933); редактор газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») (1934-1935); заведующий сектором ЦК КП Казахстана (1936-1937); начальник управления по делам искусств при Советском народном комиссариате Казахской ССР (1937-1938); член правления Союза писателей Казахстана (1938-1956); главный редактор журнала «Шмель» - «Ара» (1956-1957); председатель правления Союза писателей Казахстана (1957-1966). В 1958 году избран секретарем Союза писателей СССР, членом Госкомитета СССР по Ленинским и Государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры.

Г. Мусрепов является одним из основоположников национальной драматургии. Его первый опыт - музыкальная драма «Қыз-Жібек» - написана по мотивам одноименной народной лирической поэмы. Позднее на основе этой драмы Мусреповым было написано либретто оперы «Қыз Жібек».

Г. Мусрепов является также автором таких крупных литературных произведений, как «Амангельды» (1935), «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу» (1939), «Солдат из Казахстана» (1945), «Ақан cepi - Ақтоқты», «Образ, который не удалось встретить» (1966, Государственная премия Казахской ССР, 1968) «Трагедия поэта» (о знаменитом народном певце Ақан сері, воспетом в поэме И. Жансугурова «Кулагер») «Майра», «Завещание потомкам», десятков рассказов, новелл. Роман «Солдат из Казахстана» обрел мировую известность и прославил казахскую литературу.

Награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов и медалями.

94 года назад (1926-1993) родился КУЛАНБАЕВ Макилходжа Иманалиулы - актёр, заслуженный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана.

Уроженец Жамбылского района Алматинской области. Окончил Алматинское театральное училище.

Трудовая деятельность: работал в Кызылординском областном казахском драматическом театре (1945-1948); актёр Театра для детей и юношества (Алматы) (с 1948 года). Один из основателей Алматинского театра для детей и юношества.

Сыграл роли: Абуталип («Светлая любовь» по С. Муканову), Дуйшен («Первый учитель» по Ч. Айтматову), Махамбет («Стрела Махамбета» по А. Алимжанову), аль-Фараби (в одноимённом спектакле Ш. Хусаинова и О. Бодыкова), Али («Горянка» Р. Гамзатова), Конкай («Ақан cepi - Ақтоқты» Г. Мусрепова), Назарбек («Алуа» М. Ауэзова). Выступал по радио в роли дедушки Жумбакбая в радиоигре для детей «Подумай и найди». Снимался в кино: Идрис («Путешествие в детство»), Ермат («Золотая осень»), генерал-майор («Щит города») и другие.

Награждён орденом «Құрмет белгісі» и медалями.

назад (1948-2000) родился- писатель, член Союза писателей Казахстана.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работал в редакциях районной газеты, республиканской молодежной газеты «Лениншіл жас», журнала «Жұлдыз», редактором издательства «Жалын», в аппарате Госкомиздата Казахской ССР, литературным сотрудником журнала «Жұлдыз», заместителем главного редактора республиканской газеты «Ана тілі».

Автор повестей и рассказов «Арыстан, мен, виоленчель және қасапхана», «Жиһанкез Тити», «Пысық болдым, мінеки», «Қала мен қыз бала», романов «Көркем дәм», «Айшылық алыс жол». Произведения были переведены на русский, украинский, молдавский, латышский, немецкие языки. По повести М. Кабанбаева «Солнце в одуванчиках» в 1979 году снят полнометражный художественный телефильм «Когда тебе 12 лет».

назад (1949-1992) родился- певец, писатель, заслуженный артист Казахстана.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил КазГУ (КазНУ имени аль-Фараби), Республиканскую эстрадную студию (класс известного певца Ж. Елебекова).

Трудовая деятельность: работал редактором издательства «Өнер», заведующим кафедрой Алматинской консерватории (Казахской национальной консерватории имени Курмангазы).

С детства испытывал тягу к народной музыке. Является одним из наиболее ярких представителей казахской народной исполнительской школы. Он являлся инициатором создания кафедры народного пения Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы и был ее первым заведующим. Внес большой вклад в развитие науки о фольклоре и песенном творчестве. В цикле телевизионных передач «Асыл мұра», рассказывая о казахской народной музыке, с высоким мастерством исполнял песни Ақан сері, Биржана, Мухита. В его исполнении впервые прозвучали произведения Актамберди, Бухар жырау, Шакарима.

Автор книг «Ақылбайдың әні», «Ғашықтың тілі», «Махаббат әні». В 1996 году его имя присвоено музыкальной школе села Карауыл.

назад (1959) родился- директор - главный редактор газеты «Алматы ақшамы».

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, журналист (1981).

Трудовая деятельность: корректор, корреспондент, старший корреспондент газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш») (1981-1987); ответственный секретарь газеты «Өркен-Горизонт» (1987-1988); заместитель ответственного секретаря газеты «Жетісу» (1988-1990); корреспондент, старший корреспондент, заведующий отделом газеты «Егемен Қазақстан» (1990-1995); заместитель главного редактора в журнале «Парасат» (1995-1997); первый заместитель главного редактора в газете «Жас Алаш» (1997-2005); депутат маслихата г. Алматы (с 2016 года).

На занимаемой должности - с 2005 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».