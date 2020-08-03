22 крупные молочно-товарные фермы заработают в этом году – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии в Казахстане введены в эксплуатацию 6 крупных молочно-товарных ферм с общим поголовьем 3810 голов КРС, до конца года планируется запустить еще 16 МТФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Перед Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан поставлена амбициозная задача в части импортозамещения молочной продукции. В рамках этих планов Минсельхозом ведется активная работа по ежегодному вводу в эксплуатацию 25 промышленных молочно-товарных ферм, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам 1-го полугодия текущего года в эксплуатацию введены 6 молочно-товарных ферм на 3810 голов КРС. Из них 5 находятся в Алматинской области: МТФТОО «Аксут LLC» и «Фирма Апрель», СПК «Племзавод «Алматы», КХ «Карабасова» и «Садыхан».

Кроме того, в Туркестанской области реализован проект по расширению молочно-товарной фермы ТОО «Казына жер» на 1600 голов.

Необходимо также отметить, что по инициативе Минсельхоза Министерством индустрии и инфраструктурного развития упрощена процедура проведения экспертизы проектов строительства МТФ.

В Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам внесены изменения, которые переводят животноводческие комплексы по производству молока с количеством поголовья скота до 1500 (включительно) к объектам II (нормального) уровня ответственности, т.е. к технически несложным.

«Это исключает обязанность прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, относящейся к государственной монополии. Таким образом заказчикам проектов (фермерам) предоставлена возможность по своему усмотрению выбирать любую аккредитованную экспертную организацию для проведения экспертизы ТЭО или ПСД. Это позволит ускорить процессы и снизить затраты при оформлении необходимых для строительства документов. Напомним, ранее фермеры неоднократно жаловались на длительность сроков и увеличение стоимости реализации животноводческих проектов при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы», - пояснили в Минисельхозе.