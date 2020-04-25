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    22 книги выйдут в свет в рамках проекта «Абай әлемі» в Семее

    25 Апреля 2020, 20:51

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в рамках проекта «Абай әлемі» издадут 22 книги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой городской инфоцентр.

    В инфоцентре сообщили, что в 2018 года в библиотеке Абая в рамках программы духовного возрождения «Рухани жаңғыру», по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, реализуется проект по созданию книжной серии «Абай әлемі».

    Выпуск книжной серии рассчитан на пять лет – с 2018 по 2022 годы. Подготовлен перечень книг. В 2018 году серия была издана тиражом 13689 экземпляров на сумму более 38 млн тенге. В 2019 году – вторая часть серии была издана тиражом 6500 экземпляров на сумму более 20 млн тенге.

    Книжная серия объединяет разные по жанру и тематике произведения писателей, поэтов, исследователей края и людей искусства.

    «Цель нашего проекта – продвижение наших местных писателей. По согласованию членов редакционного совета книжной серии «Абай әлемі», под руководством главного редактора Медеу Сарсеке, в этом году будут опубликованы работы поэтов и писателей, чье творчество связано с Абаем. Будут изданы 22 книги тиражом 23000 экземпляров на сумму более 51 млн тенге. Среди них сборники исследования абаеведов, сборник произведений учеников-последователей поэта, сборник сочинений Абая на английском языке и книги отдельных авторов», - говорит заместитель директора библиотеки имени Абая Гульмира Нугуманова.

    Несмотря на карантин, библиотека продолжает свою работу, но пока в дистанционном режиме.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Культура Рухани жаңғыру Абай
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