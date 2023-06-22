22 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

55 лет назад (1968) родился ХАЛМУРАДОВ Амангельды Хаирмухаммедович – исполняющий обязанности руководителя аппарата акима Мангистауской области.

Родился в Марыйской области (Республика Туркменистан). Окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова (1977); Казахскую государственную юридическую академию (2003); Государственную общественную политическую школу Алматинского университета менеджмента (2015).

Трудовая деятельность: милиционер-водитель 3-го класса приемника-распределителя лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством хозяйственного отдела АТХ УВД Мангистауской области (1991-1993); участковый инспектор полиции управления внутренних дел г. Актау, старший инженер-инспектор хозяйственного отдела УВД Мангистауской области (1993-1995); начальник автомобильного хозяйства хозяйственного отдела УВД Мангистауской области, начальник автомобильной службы хозяйственного отдела УВД, заместитель начальника хозяйственного отдела УВД (1996-1999); старший инспектор по автомобилям автомобильного отдела управления обеспечения тыла при УВД (1996-1999); оперативный представитель отдела по борьбе с шантажом УБОП УВД (2000); начальник управления обеспечения тыла при УВД, начальник ОТБ УВД Мангистауской области, начальник УТО ДВД Мангистауской области (2000-2006); заместитель начальника, начальник управления обеспечения тыла при УВД (2006-2012); заместитель начальника департамента внутренних дел Мангистауской области (2012-2016); руководитель местной службы полиции ДВД Мангистауской области (2016-2017); заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области (2017-2018); начальник управления внутренних дел г. Актау (2018-2019); заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области (01.2019-05.2019); первый заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области (01.2019-05.2023).

На занимаемой должности - с мая 2023 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст., медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астана 20 жыл», «20 лет казахстанской полиции», «25 лет казахстанской полиции», «За отличие в оценочном правопорядке» МВД РК І, ІІ, ІІІ ст., медалью генерал-майора авиации МВД РК Талгата Бигельдинова, медалью генерала армии С.К. Нурмагамбетова; нагрудными знаками «Кайсар» ІІ ст., «Почетный сотрудник органов внутренних дел», «За соединение безопасности полиции» МВД РК, «Отличник службы национальной гвардии» І ст., «Отличник значительной команды» ВВ МВД РК, «50 лет военных частей 6656», «20 лет внутренним войскам МВД РК», «Отличник службы внутренних войск».