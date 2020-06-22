Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 20 °С
USD 403.79 EUR 452.77
RUB 5.82 CNY 57.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

22 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

22 Июня 2020 08:00
Поделиться:
22 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме
22 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
21 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения» 21 июня. Календарь Казинформа «Даты. События» 20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

64 года назад (1956) родился МУКАШЕВ Рахмет Желдыбаевич - член Конституционного Совета Республики Казахстан.

Родился в Кокчетавской области (ныне - Акмолинской). Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, правоведение (1977).

Трудовая деятельность: следователь, старший следователь отдела внутренних дел Ленинского районного г. Караганды (1977-1979); старший преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982-1986); инструктор отдела административных органов Карагандинского обкома Компартий Казахстана (1986-1988); заведующий кафедрой Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1988-1990); депутат Верховного Совета РК XII и XIII созывов (1990-1995); заместитель заведующего отдела правового обеспечения и судебно-правовых реформ администрации Президента РК (03.1995-11.1995); начальник организационно-кадрового департамента Государственного следственного комитета РК (1995-1997); представитель Министерства внутренних дел РК в Парламенте РК (1997-1999); депутат Мажилиса Парламента ІІ созыва от Гражданской партии Казахстана (2005-2006); руководитель представительства Президента РК в Парламенте РК (2006-2007); руководитель Представительства Президента (2006-2007), член Комитета по аграрным вопросам, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (с 2009 года); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2012-2016).

На занимаемой должности - с мая 2017 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2001), «Парасат» (2010); медалями; Почетной грамотой МПА СНГ (2011).

57 лет назад (1963) родился ЗВОЛЬСКИЙ Сергей Адамович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Кокчетавский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института.

Трудовая деятельность: комбайнер бригады совхоза им. Абая Чкаловского района Кокчетавской области (1985); служба в рядах Советской Армии (1985-1987); заведующий машинно-тракторной мастерской совхоза им. Абая Чкаловского района Кокчетавской области (1989); главный инженер совхоза имени Абая Чкаловского района Кокчетавской области (1989-1995); председатель коллективного предприятия им. Абая (1995-1998); глава крестьянского хозяйства «Звольский С.А.» (1998-2016); директор ТОО «Астык-STEM» (2002-2016); депутат Тайыншинского районного маслихата (2003-2011); директор ТОО «Астык-Караагаш» (2008-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейной медалью «10 жыл Астана», нагрудным знаком «Еңбек даңқы» II степени.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив