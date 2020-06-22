22 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1956) родился- член Конституционного Совета Республики Казахстан.

Родился в Кокчетавской области (ныне - Акмолинской). Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, правоведение (1977).

Трудовая деятельность: следователь, старший следователь отдела внутренних дел Ленинского районного г. Караганды (1977-1979); старший преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982-1986); инструктор отдела административных органов Карагандинского обкома Компартий Казахстана (1986-1988); заведующий кафедрой Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1988-1990); депутат Верховного Совета РК XII и XIII созывов (1990-1995); заместитель заведующего отдела правового обеспечения и судебно-правовых реформ администрации Президента РК (03.1995-11.1995); начальник организационно-кадрового департамента Государственного следственного комитета РК (1995-1997); представитель Министерства внутренних дел РК в Парламенте РК (1997-1999); депутат Мажилиса Парламента ІІ созыва от Гражданской партии Казахстана (2005-2006); руководитель представительства Президента РК в Парламенте РК (2006-2007); руководитель Представительства Президента (2006-2007), член Комитета по аграрным вопросам, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (с 2009 года); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2012-2016).

На занимаемой должности - с мая 2017 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2001), «Парасат» (2010); медалями; Почетной грамотой МПА СНГ (2011).

назад (1963) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Кокчетавский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института.

Трудовая деятельность: комбайнер бригады совхоза им. Абая Чкаловского района Кокчетавской области (1985); служба в рядах Советской Армии (1985-1987); заведующий машинно-тракторной мастерской совхоза им. Абая Чкаловского района Кокчетавской области (1989); главный инженер совхоза имени Абая Чкаловского района Кокчетавской области (1989-1995); председатель коллективного предприятия им. Абая (1995-1998); глава крестьянского хозяйства «Звольский С.А.» (1998-2016); директор ТОО «Астык-STEM» (2002-2016); депутат Тайыншинского районного маслихата (2003-2011); директор ТОО «Астык-Караагаш» (2008-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейной медалью «10 жыл Астана», нагрудным знаком «Еңбек даңқы» II степени.