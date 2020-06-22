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22 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

22 Июня 2020 07:00
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22 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

День памяти и скорби (Россия)

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны нарушила границы СССР. Этот день стал датой начала Великой Отечественной войны - войны, которая продлилась 5 лет и унесла жизни миллионов советских граждан.

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Австралийским Союзом.

Австралийский Союз - это официальное название государства, расположенного в Южном полушарии, на австралийском материке. Государство занимает полностью материк Австралия, крупный остров Тасмания и часть прибережья Индийского и Тихого океанов - Кокосовые острова, или Килинг, острова Рождества, Ашмор и Картье, незначительные по масштабам атоллы Кораллового моря, Херд, Макдоналд, а также Норфолк. Общие масштабы Австралийского Союза составляют 7 692 024 км². Столица Австралийского союза Канберра - крупнейший австралийский город, население которого составляет около 301 тыс. жителей. Национальная денежная единица - австралийский доллар.

В 1999 году в Петропавловске на площади перед театром драмы им. Н. Погодина на заранее построенный постамент были воздвигнуты фигуры легендарных героев казахского народа Карасай-батыра и Агынтай-батыра. Две бронзовые фигуры воинов в доспехах стоят плечом к плечу, у каждого в руке пика, перед собой батыры держат щит. Скульптурная композиция отлита из бронзы белорусскими мастерами, а монтаж ее вели специалисты Петропавловского завода тяжелого машиностроения под руководством представителей Союза архитекторов Казахстана.

В 2011 году в Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялись торжественное открытие мемориальной плиты и закладка капсулы с землей с могил казахстанских воинов, переданных российской стороной во время проведения церемонии открытия Мемориального комплекса в честь воинов 100-й 101-й отдельных стрелковых бригад в г. Ржеве. Ржевский рубеж сыграл исключительную роль в битве за столицу и стал символом беспримерного мужества и стойкости 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, сформированных в Алма-Ате и Актюбинске.

В 2012 году продюсерский центр «Ел» при поддержке акимата Астаны выпустил сборник партитур «Қазақтың 1000 күйі». Создатели сборника постарались охватить всю информацию о казахских кюях. В нем можно найти информацию о жизни известных композиторов - таких как Курмангазы, Даулеткерей, Байжигит, Таттимбет, Казангап, Сугир и Тока, Абыл и других. В сборник вошли ноты для таких инструментов, как кобыз, домбра, сазсырнай, сыбызгы.

В 2012 году Усть-Каменогорский конденсаторный завод представил новую продукцию, не имеющую аналогов в СНГ. Одним из таких примеров стал «трансформатор напряжения, емкостной, ИТН-110-550 кв», изготовленный на Усть-Каменогорском конденсаторном заводе для нужд KEGOC.

Трансформаторы такой глубокой проработки - это единственный конденсатор подобного уровня, который производится на территории стран СНГ. Сейчас KEGOC закупает такую продукцию в Европе.

В 2013 году подлинность существования реального исторического персонажа - возлюбленной Ақана сері Ақтоқты подтвердили в Акмолинском областном историко-краеведческом музее. Этот факт стал главной целью мероприятия «Адал жар, ардақты Ана - Ақтоқты бейнесінің тарихи шындығы».

В ходе научно-исследовательской работы выяснилось, что девушка в реальной жизни существовала, состоялись встречи с потомками Ақтоқты, проживающими на территории области. Собраны интересные материалы о ее семье, старинные фотографии и музейные предметы. Показан видеофильм с видом аула Қызыл ағаш, где проживала девушка, и место ее захоронения.

В 2014 году Великий Шелковый путь стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поданная впервые совместная заявка Казахстана, Китая и Кыргызстана о внесении Шелкового пути в список Всемирного наследия утверждена на 38-й сессии комитета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Дохе (Катар).

Заявка, включает 33 исторических памятника, расположенных вдоль Шелкового пути, в том числе в Китае (22), в Казахстане (8) и Кыргызстане (3).

В 2015 году в Женеве состоялось финальное заседание Рабочей группы, на котором официально объявлено о завершении переговоров по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО). Казахстан стал 162-м членом ВТО. Все крупные экономики мира признали Казахстан как страну с благоприятным инвестиционным климатом, ведущую торговую политику в соответствии с нормами международного права.

В 2015 году в Усть-Каменогорске на набережной Ульбы открыли памятник татарскому поэту и воину Мусе Джалилю.

Муса Джалиль, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза, в 1942 году тяжело раненым был взят в плен, заключён в концлагерь, где организовал подпольную группу, устраивал побеги советских военнопленных. Он писал стихи, которые заучивались товарищами по плену, передавались из уст в уста. За участие в подпольной организации Муса Джалиль казнён в военной тюрьме Плетцензее.

В 2016 году Батырхан Даулет из Шымкента стал «Студентом года-2016» Ульсанского национального университета науки и техники (UNIST) (Южная Корея).

Руководство UNIST наградило его не только за знание корейского языка и интерес к корейской культуре, но и за академическую работу во внеурочное время.

В 2018 году впервые в Казахстане международная экспедиция в составе с известным казахстанским альпинистом, дважды покорившим Эверест, Максутом Жумабаевым, совершила восхождение на наивысшую точку Горного Алтая - гору Белуха.

Окруженная нетронутой природой, гора Белуха является наивысшей точкой Горного Алтая. Ее высота достигает 4,5 км. Она расположена на территории Катон-Карагайского национального парка в Восточном Казахстане. На территории Горного Алтая в рамках проекта развития туризма были проведены экологические исследования и подготовка материалов по улучшению и увеличению местных туристических маршрутов.

В 2018 году по заказу Актюбинского историко-краеведческого музея актюбинский мастер-ремесленник, член Союза художников РК Еркосай Абилов воссоздал по фотографии отпечатка серебряную печать Абилкайыр хана.

Также по заказу был изготовлен кинжал и серебряный нагрудный знак. На нагрудном знаке изображены символы единства казахов Младшего жуза - «үш Арыс», вокруг которых 25 родовых племен. На поверхности знака также на арабском языке выгравирован титул и имя Абилкайыр хана - «Абилкайыр бахадур хан хазыретти ибн султан.

В 2019 году в Алматы открыли мемориал на месте гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Скульптура изготовлена из бронзы, постамент из гранита. Высота 2,4 метра. Скульптура запечатлела финал программы Олимпиады в Сочи, где Денис Тен завоевал бронзовую медаль. Памятник, установленный на углу улиц Курмангазы и Байсеитовой, исполнен Санкт-Петербургским скульптором Матвеем Макушкиным.

В 2019 году «Казахский Моцарт» Рахат-Би Абдысагин стал самым молодым выпускником старейшего музыкального учреждения Италии - Академии «Санта Чечилия». На выпускном экзамене Рахат-Би представил свое произведение «Ombre del Vuoto» («Тени пустоты»), написанное для 11 исполнителей (духовой квартет, струнный квартет, труба, фортепиано и ударные).

Рахат-Би Абдысагин - композитор и пианист, магистр искусствоведческих наук, автор более 100 классических музыкальных произведений, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» РК, обладатель почетного знака «За заслуги в развитии культуры и искусства» Межпарламентской Ассамблеи СНГ, член Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского - вошел в число 5 лучших музыкантов в 2017 году, где спустя два года стал самым молодым выпускником за всю историю существования легендарной Академии.

http://lenta.inform.kz/ru/kazahskiy-mocart-stal-samym-molodym-vypusknikom-akademii-santa-chechiliya_a3540853
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#История Казахстана   #Дата  
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