22 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

83 года назад (1939) родился КЕСОГЛУ Лаки (Пантелей) Константинович - известный казахстанский эстрадный певец, педагог, народный артист Казахской ССР, народный артист Республики Казахстан, «самый популярный грек Казахстана».

Родился в Батуми в семье греков-беженцев из Турции. В 1949 году семья Кесоглу, как и тысячи греков Закавказья, юга России подвергается беззаконной депортации в Казахстан (Туркестан). И с этого года судьба Лаки Кесоглу неразрывно связана с Казахстаном.

Окончил с отличием Чимкентское музыкальное училище (1962); Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы.

В 1964 году, будучи студентом консерватории, стал выступать с симфоническим оркестром Казахского радио и телевидения, с которым сделал свыше 400 записей, с 1972 года - штатный солист оркестра.

Педагог, взрастивший целую плеяду известных певцов не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Среди них Нагима Ескалиева, Гульсум Макитова, Яннис Кайсидис, Айжан Нурмагамбетова, Женис Искакова и многие другие.

Награжден орденом «Достық» (орден Дружбы) II степени, медалью Периферии САЕ (2008). Обладатель высшей музыкальной премии меценатов Казахстана «Тарлан».

62 года назад (1960) родился ПЛОТНИКОВ Сергей Викторович - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Саратовский политехнический институт, инженер-механик (1982).

Трудовая деятельность: сменный мастер, старший мастер, секретарь комитета комсомола «Востокмашзавода» (1982-1985); второй секретарь Усть-Каменогорского горкома, секретарь Восточно-Казахстанского обкома ЛКСМК (1985-1986); заместитель начальника цеха, главный технолог, начальник отдела материально-технического снабжения АО «Востокмашзавод» (1986-1998); начальник управления энергетики, индустрии, телекоммуникаций и внешнеэкономических связей Восточно-Казахстанской области (1998-2003); аким Глубоковского района Восточно-Казахстанской области (2003-2007); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2007-2008); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету (2008-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (2011-2017), депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана», «Тыңға 50 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «20 лет МПА СНГ», «25 лет МПА СНГ», «За укрепление парламентского сотрудничества», «Теңгеге 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл».

60 лет назад (1962) родилась КОЖАМЖАРОВА Дарья Пернешовна - ректор Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауэзова.

Родилась в г. Джамбул. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, история.

Трудовая деятельность: старший преподаватель кафедры «История КПСС и научный атеизм» Джамбульского педагогического института (1984-1989); стажер-исследователь при Джамбульском педагогическом институте (1989-1990); аспирант Алматинского государственного университета им. Абая (1990-1995); доцент кафедры «История» Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати (1995-2001); заместитель декана педагогического факультета (02.2001-09.2001); заведующая кафедрой «Политология и социология» ТарГУ им. М.Х. Дулати (2001-2003); декан факультета довузовской подготовки (2003-2004); декан факультета естественно-социальных наук (2004-2006); декан факультета гуманитарно-социальных наук (2006-2008); проректор по воспитательной работе и международному сотрудничеству (2008-2010); и.о. ректора ТарГУ им. М.Х. Дулати (09.2012-11.2012); проректор по учебно-методической работе Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати (2010-2013); ректор Таразского государственного педагогического института (2013-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

Награждена юбилейной медалью «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудным знаком «ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері», Почетными грамотами МОН РК, Благодарственным письмом акима Жамбылской области.

53 года назад (1969) родился ЖУМАНГАРИН Серик Макашевич - председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Родился в г. Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, теплофизика (1993); Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова, финансы и кредит (1997).

Трудовая деятельность: коммерческий директор МЧП «Тынай» (1993-1994); директор МЧП «Медкорп», главный бухгалтер, директор МЧП «АСБ», директор представительства АО «Атырауский НПЗ», коммерческий директор ТОО «Компания Global», генеральный директор ТОО «Корпорация «Батыс Ойл Газ» (1994-2004); заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе (2005-2006); начальник отдела предпринимательства г. Актобе (04.2006-12.2006); заместитель начальника управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007); начальник управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008); директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008); заместитель председателя комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор департамента развития торговли (2008-2010); заместитель председателя правления АО «Казахстанское контрактное агентство» (04.2010-07.2010); заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc» (2010-2011); директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК (03.2012-07.2012); председатель комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013); вице-министр регионального развития РК (2013-2014); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (2014-2017); вице-министр национальной экономики РК (2017-2019); член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию (2019-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы», «За вклад в развитие Евразийского экономического союза».

45 лет назад (1977) родился ШАЙЖАНОВ Кайрат Абдуллаевич - аким города Жезказгана.

Родился в Карагандинской (ныне - Улытауской) области. Окончил Карагандинский государственный технический университет; Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза».

Трудовая деятельность: работал на руководящих должностях в строительных фирмах; аким поселка Жезказган в г. Сатпаеве (2007); заместитель акима г. Сатпаева (2009-2013); советник акима г. Жезказгана; руководитель департамента коммунального хозяйства АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» г. Астана (2013); генеральный директор ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития жилищно-коммунального хозяйства»; директор ТОО «Алем-строй» в г. Жезказгане (06.2015-11.2015); аким Осакаровского района Карагандинской области (2015-2018); директор департамента управления активами НАО «ННАО» МСХ РК (2019-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

43 года назад (1979) родился КАЗГАНБАЕВ Эльдар Шамильевич - вице-министр финансов Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, финансы и кредит (2000); Финансовую академию, магистр экономики и бизнеса (2017).

Трудовая деятельность: стажер управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке (2001); работа в банковском секторе (2001-2006); главный менеджер управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана» (2006-2007); управляющий директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (2008-2010); заместитель директора, директор РГП «Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (2011-2018); председатель правления АО «Центр электронных финансов» (2018-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

43 года назад (1979) родился АЙДАПКЕЛОВ Нурболат Сергалиевич - первый заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную академию управления (2000); Казахский гуманитарно-юридический университет (2002).

Трудовая деятельность: сотрудник РГП «ИВЦ» Агентства РК по статистике (2001-2003); главный специалист, директор финансового департамента АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003-2007); управляющий директор АО «НХ «КазАгро» (2007-2008); председатель правления АО «КазАгроГарант» (2008-2009); консультант АО «Astana Knowledge City», заместитель председателя Агентства РК по статистике (2009-2011); ответственный секретарь Агентства РК по статистике (2011-2013); директор департамента социальной и демографической статистики Агентства по статистике (2013-2014); исполнительный директор ТОО «Центр статистических исследований» (01.2015-04.2015); занимал руководящие должности в коммерческих компаниях (2015-2016); председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2016-2020); руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».