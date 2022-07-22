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      История Казахстана

    22 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    22 Июля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день мозга

    Учрежден Всемирной федерацией неврологов для повышения осведомленности широкой публики о важности здоровья мозга. Впервые был проведен 22 июля 2014 года.

    Международный день бокса

    Праздник, посвященный этому виду спорта, был учрежден в 2018 году по инициативе Международной ассоциации бокса (International Boxing Association, AIBA).

    СОБЫТИЯ

    В 1939 году на базе школьного музея был образован Атырауский областной историко-краеведческий музей, в фонде которого собраны около 50 тысяч исторических ценных экспонатов по истории края, природы, искусства и культуры.

    В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Украиной.Украина - государство в Восточной и, частично, Центральной Европе. Территория в пределах международно-признанных границ - 603 549 км². Столица - г. Киев. Официальный язык - украинский. Денежная единица - гривна. Глава государства - президент, избираемый на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования сроком на 5 лет (с правом одного переизбрания). Президент также является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны, председателем Совета национальной безопасности и обороны.

    В 1993 году в целях упорядочения расчетов между субъектами хозяйствования Республики Казахстан и других республик бывшего Союза ССР Кабинет Министров Республики Казахстан и Национальный банк Республики Казахстан постановили субъектам хозяйствования Республики Казахстан при заключении договоров и проведении торговых сделок учитывать функционирование в каждой республике, ранее входившей в СССР, собственных безналичных рублей и национальной валюты, а также курс, по которому они пересчитываются, в безналичные «казахстанские рубли». Курс безналичного «казахстанского рубля», сложившийся на очередных торгах Валютной биржи Республики Казахстан, утверждался Национальным банком в качестве его официального курса и действовал с момента публикации на страницах периодической печати до публикации нового курса.

    В 2009 году в Атырау состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию двух новых мостовых переходов через реку Урал.

    Один мост, общей протяженностью с подходами в 800 метров, соединил микрорайон Привокзальный с аэропортом. Ширина моста - 22 метра. Движение на мосту - четырехполосное, что позволяет в сутки пропускать более 5 тысяч автомобилей. Для пешеходов предусмотрены тротуары шириной 2,5 метра.

    Второй мост соединил европейскую и азиатскую части города в микрорайоне Жилгородок. Его общая длина – 693 метра. Он также рассчитан на пропуск не менее 5 тысяч автомобилей в сутки.

    В 2010 году в селе Акщи Енбекшиказахского района состоялось открытие уникального Музея прикладного искусства имени мастера кузнечного дела Даркембая Шокпарулы.

    В одном из отделов выставлены предметы, изготовленные самим Д. Шокпарулым или собранные им, здесь представлены также коллекция изделий, книги, статьи из газет и журналов, диски с видеофильмами о жизни и творчестве мастера, его научные труды.

    Даркембай Шокпарулы - известный мастер прикладного искусства, ученый-этнограф, член Союза художников и дизайнеров РК, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана.

    В 2013 году вышло эксклюзивное собрание избранных сочинений Оралхана Бокея, приуроченное к 70-летию со дня его рождения.

    По мотивам произведений О. Бокея сняты фильмы и поставлен балет. В 1994 году был издан том повестей О. Бокея, в 1996 году - 2 тома повестей и романов писателя. Его произведения переведены на русский, английский, французский, немецкий, японский, арабский, китайский и другие языки.

    В 2014 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены еще восемь исторических объектов Казахстана - городища Каялык, Карамерген, Талгар - в Алматинской области и Актобе - Степнинское, а также Акыртас, Кулан, Костобе, Орнек - в Жамбылской области.

    В 2014 году в Астане в ходе первого межрегионального совещания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Имангали Тасмагамбетову была вручена медаль ЮНЕСКО «Шелковый путь». И. Тасмагамбетов возглавлял Национальную комиссию ЮНЕСКО последние 18 лет, и данная серебряная медаль «Шелковый путь» не вручалась никому последние 20 лет.

    В 2015 году 1000-летний юбилей Алматы был включен в список юбилейных дат ЮНЕСКО. Общенаучным доказанным фактом является исчисление возраста Алматы не с основания города Верного, а с гораздо раннего времени. 1000 лет тому назад здесь уже был и стоял город, который чеканил свои монеты и был на перекрестке трасс Великого Шелкового пути, который вел с Запада на Восток.

    В 2017 году организационный комитет XIII Международного кинофестиваля «Евразия» учредил приз «За вклад в кинематографическое искусство». Этой высокой награды удостоилась живая легенда казахского искусства, народная артистка Бибигуль Тулегенова.

    В 2017 году у побережья Черного моря турецкий портовый город Самсун принимал 3105 спортсменов из 97 стран мира - участников XIII Сурдлимпийских игр.

    Честь Казахстана защищали костанайцы, серебряные призеры чемпионата мира 2016 года среди спортсменов с нарушением слуха Данияр Искендиров и Канат Конкубаев (тренер Гаип Данияров), завоевавшие бронзовые медали.

    В 2018 году потомки казахстанского акына, певца, композитора Естая Беркимбаева подарили музею в Экибастузе его личную вещь.

    В 1939 году, когда Естай принимал участие в работе съезда Союза писателей в Алматы, купил 2 чемодана. Один из них подарил внучке Зекен апа, второй - двоюродному брату Кыздарбек ата. Внуки Кыздарбека ата преподнесли чемодан в дар музею.

    Естай Беркимбаев (1874-1946) - казахстанский советский акын, певец, композитор, один из первых членов Союза композиторов Казахстана (1939), заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1939).

    В 2019 году в городе Нур-Султане была создана Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан - государственная инфокоммуникационная площадка, целью которой является создание эффективного механизма взаимодействия органов государственной власти и общества, а также взаимодействие государственных органов и средств массовой информации в информационной сфере.

    В 2021 году Димаш Кудайберген вошел в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021», в финал которого вошли исполнители из 10 стран - Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Нидерландов и России.

    Нашу страну на «Новой волне 2021» представила группа «Mezzo» - первая вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера - музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки.

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