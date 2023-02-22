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    22 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    22 Февраля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    101 год назад (1922-1978) родился БЕГАЛИН Мажит Сапаргалиевич - казахский кинорежиссер, сценарист, актёр, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, участник Великой Отечественной войны.

    Родился в ауле Дегелен Абайского района Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. В 1948 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская С.А. Герасимова). В 1950-1978 годы работал режиссером на киностудии «Казахфильм».

    Автор постановок художественных фильмов о своих современниках: «Это было на рассвете» (1955), «Возвращение на землю» (1959), «След тулпара» (1964). Эти фильмы - о казахских тружениках конца XX века. Режиссерское мастерство Мажита Бегалина проявилось в фильмах историко-биографического жанра «Его день придет» (1957) о жизни Ш. Уалиханова; «За нами Москва» (автор сценария, 1967) о Бауыржане Момышулы. За этот фильм Мажит Бегалин получил главный приз конкурса киноискусств Средней Азии и Казахстана. За фильм «Баллада о Маншук» (1969), посвященном Герою Советского Союза Маншук Маметовой, режиссер удостоен главного приза Министерства обороны СССР на Всесоюзном кинофестивале в городе Минске. В 1974 году на экраны вышел фильм режиссера Мажита Бегалина «Уральск в огне».

    О творчестве режиссера Бегалина снят документальный фильм «Мажит Бегалин» (1981, кинооператор А.Т. Ашрапов).

    Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». За творческую деятельность удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР» (1966).

    61 год назад (1962) родился КУРМАНОВ Жанат Бостанович - председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

    Родился в г. Караганде. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, физик (1985); Московский институт экономики, менеджмента и права, экономист (1996).

    Трудовая деятельность: инженер, младший научный сотрудник института ядерной физики академии наук Казахстана (1985-1992); младший научный сотрудник объединенного института ядерных исследований РАН (1992-1996); начальник финансового управления, вице-президент, управляющий проектами АОЗТ «KBS», начальник финансового управления ОАО «Страховая компания «KBS Garant», управляющий проектами ЗАО «KBS», консультант проекта TACIS (1996-1999); начальник управления регулирования и лицензирования, заместитель директора, директор департамента страхового надзора, заместитель директора департамента банковского и страхового надзора Национального банка РК (1999-2002); генеральный директор АО «ГНПФ» (2002-2006); заместитель генерального директора АО «НПФ «ГНПФ» (2006-2007); член совета директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (2008-2009); член Совета директоров АО «Halyk Finance» (2009-2012); член совета директоров АО «Халык Life» (2009-2012); председатель Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (2012-2016); председатель Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) (2016-2017); заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан (2017-2019).

    На занимаемой должности - с марта 2019 года.

    45 лет назад (1978) родился АХМЕТОВ Рустам Нурланович - первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

    Родился в г. Темиртау Карагандинской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1999).

    Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2001); старший референт, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2001-2007); советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан А.Е. Мусина (01.2007-09.2007); заведующий секретариатом председателя Мажилиса Парламента РК (2007-2008); заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011); ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2011-2014); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК (2014-2017); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК (2017-2019); председатель Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК (2019-2020).

    На занимаемой должности - с октября 2020 года.

    44 года назад (1979) родился АЛТЫНБАЕВ Али Сапаргалиевич - заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

    Родился в Алматинской области. Окончил Казахскую государственная академия управления (2000); Университет «Туран» (2015).

    Трудовая деятельность: исполняющий обязанности налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (05.2001-10.2001); налоговый инспектор отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (2001-2002); налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району (2002-2005); ведущий налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району (2005-2007); главный налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району (02.2007-04.2007); начальник отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району (2007-2008); начальник отдела аудита Налогового управления по Енбекшиказахскому району (2008-2009); начальник отдела аудита юридических лиц управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области, г. Талдыкорган (2009-2010); начальник отдела центра по приему и обработке информации индивидуальных предпринимателей Налогового управления по Турксибскому району г. Алматы (04.2010-05.2010); начальник отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза Налогового управления по Жетысускому району Налогового департамента по г. Алматы (06.2010-09.2010); начальник управления администрирования НДС Налогового департамента по г. Алматы (2010-2011); начальник управления налогового аудита Налогового департамента по г. Алматы (2011-2012); заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по г. Алматы (2012-2013); заместитель руководителя Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по г. Алматы (2013-2014); руководитель департамента государственных доходов по г. Алматы управления камерального контроля (2014-2015); руководитель управления аудита департамента государственных доходов по г. Алматы (06.2015-12.2015); руководитель управления государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы (2015-2017); руководитель управления государственных доходов по Наурызбайскому району г. Алматы (2017-2019); заместитель руководителя департамента государственных доходов по г. Алматы Комитета государственных доходов МФ РК (2019-2020); руководитель департамента экономических расследований по г. Алматы (2020-2021); председатель Комитета государственных доходов МФ РК (2021-2022).

    На занимаемой должности - с июня 2022 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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