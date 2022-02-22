22 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1922-1978) родился- казахский кинорежиссер, сценарист, актёр, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, участник Великой Отечественной войны.

Родился в ауле Дегелен Абайского района Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. В 1948 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская С.А. Герасимова). В 1950-1978 годы работал режиссером на киностудии «Казахфильм».

Автор постановок художественных фильмов о своих современниках: «Это было на рассвете» (1955), «Возвращение на землю» (1959), «След тулпара» (1964). Эти фильмы - о казахских тружениках конца XX века. Режиссерское мастерство Мажита Бегалина проявилось в фильмах историко-биографического жанра «Его день придет» (1957) о жизни Ш. Уалиханова; «За нами Москва» (автор сценария, 1967) о Бауыржане Момышулы. За этот фильм Мажит Бегалин получил главный приз конкурса киноискусств Средней Азии и Казахстана. За фильм «Баллада о Маншук» (1969), посвященном Герою Советского Союза Маншук Маметовой, режиссер удостоен главного приза Министерства обороны СССР на Всесоюзном кинофестивале в городе Минске. В 1974 году на экраны вышел фильм режиссера Мажита Бегалина «Уральск в огне».

О творчестве режиссера Бегалина снят документальный фильм «Мажит Бегалин» (1981, кинооператор А.Т. Ашрапов).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». За творческую деятельность удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР» (1966).

назад (1961) родилась- президент АО «Национальный центр информатизации».

Родилась в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончила Алматинский институт инженеров транспорта, автоматика, телемеханика и связь (1982).

Трудовую деятельность начала в качестве инженера, старшего инженера главного информационно-вычислительного центра МинВУЗа Казахской ССР; заместитель директор РЦИО (с 2000 года); вице-президент АО «Национальный центр информатизации» (с 2007 года).

На занимаемой должности - с 2013 года.

Награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); Почетными грамотами Министерства образования РК; нагрудным знаком «Почетный работник образования РК» (2005), почетным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2009).

назад (1962) родился- председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Родился в г. Караганде. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, физик (1985); Московский институт экономики, менеджмента и права, экономист (1996).

Трудовая деятельность: инженер, младший научный сотрудник института ядерной физики академии наук Казахстана (1985-1992); младший научный сотрудник объединенного института ядерных исследований РАН (1992-1996); начальник финансового управления, вице-президент, управляющий проектами АОЗТ «KBS», начальник финансового управления ОАО «Страховая компания «KBS Garant», управляющий проектами ЗАО «KBS», консультант проекта TACIS (1996-1999); начальник управления регулирования и лицензирования, заместитель директора, директор департамента страхового надзора, заместитель директора департамента банковского и страхового надзора Национального банка РК (1999-2002); генеральный директор АО «ГНПФ» (2002-2006); заместитель генерального директора АО «НПФ «ГНПФ» (2006-2007); член совета директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (2008-2009); член Совета директоров АО «Halyk Finance» (2009-2012); член совета директоров АО «Халык Life» (2009-2012); председатель Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (2012-2016); председатель Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) (2016-2017); заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

назад (1964) родилась- депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию.

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, философия; аспирантуру Института философии АН СССР (Москва).

Трудовая деятельность: преподаватель Институт философии и политологии Министерства науки и высшего образования РК, г. Алматы (1989-1999); старший лаборант отдела социальной философии и этики Института философии и политологии Министерства науки и высшего образования РК (1989-1990); научный сотрудник отдела социальной философии и этики Института философии и политологии Министерства науки и высшего образования РК (1990-1992); научный сотрудник отдела философии культуры и политики Института философии и политологии Министерства науки и высшего образования РК (1992-1993); старший научный сотрудник отдела философии культуры и политики Института философии и политологии Министерства науки и высшего образования РК (1993-1996); старший научный сотрудник отдела философии науки и техники Института философии и политологии Министерства науки и высшего образования РК (1996-2000); заведующая кафедрой философии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2000-2002); проректор по учебно-методической работе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2003-2004); первый проректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2004-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2009); медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Халық Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), нагрудной медалью «Ы. Алтынсарин»; Почетной грамотой за значительный вклад в развитие Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (2011). Удостоена почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2014).

назад (1978) родился- первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Родился в г. Темиртау Карагандинской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1999).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2001); старший референт, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2001-2007); советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан А.Е. Мусина (01.2007-09.2007); заведующий секретариатом председателя Мажилиса Парламента РК (2007-2008); заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011); ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2011-2014); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК (2014-2017); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК (2017-2019); председатель Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.