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    22 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    22 Февраля 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день поддержки жертв преступлений

    Такая дата появилась в 1990 году, когда Кабинетом министров Великобритании была опубликована «Хартия жертв преступлений», а в США приняли федеральный закон, освещавший основные принципы судопроизводства в отношении жертв преступлений.

    СОБЫТИЯ

    В 1996 году был создан Иле-Алатауский государственный национальный природный парк на базе Каскеленского, Пригородного и Тургенского лесхозов в пределах Карасайского, Талгарского и Енбекшиказахского районов Алматинской области.

    Цель его создания - сохранение уникальных ландшафтов, растительного и животного мира, улучшение условий для туризма и отдыха. Площадь национального парка 198 669 га, расположен на северном макросклоне Заилийского Алатау (Тянь-Шань). Длина территории от реки Шамалган на западе до реки Тургень на востоке составляет 120 км, а ширина - 30-35 км.

    В 2020 году национальный парк был удостоен специальной премии в области сохранения лесного хозяйства и животного мира «Елім-ай» как самый лучший национальный природный парк страны.

    В 2005 году в Казахстане было образовано новое региональное общественное объединение - профессиональный союз работников нефтегазового комплекса.

    Главным направлением деятельности профсоюза, созданного по инициативе нефтяников Атырауской области, является консолидация профсоюзного движения в базовой отрасли республики, расширение сферы действия социального партнерства в интересах решения проблем трудящихся.

    В 2006 году в Астане прошел первый Евразийский саммит женщин (EWS), организатором которого выступила Ассоциация деловых женщин Казахстана, в работе которого приняли участие более 400 руководителей и представителей общественных, политических, экспертных и бизнес-организаций из более чем 20 стран мира - России, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Болгарии, США, Германии, Турции, Монголии, Норвегии, Южной Африки.

    Участницы EWS на международной конференции рассмотрели три блока вопросов: политическое продвижение женщин в разрезе гендерной стратегии, экономические возможности женщин в условиях глобализации, здоровье женщин и формирование семейной политики.

    В 2006 году в качестве консультативно-совещательного органа при Президенте Казахстана для выработки наиболее эффективных мер по улучшению положения женщин, детей и семей, а также в целях защиты интересов семьи, обеспечения необходимых условий для участия женщин в политической, социальной, экономической и культурной жизни страны была образована Национальная комиссия по делам семьи и гендерной политике. Такого солидного институционального механизма по делам семьи и женщин нет ни в одной стране СНГ, и это получило высокую оценку мирового сообщества.

    В 2007 году в Алматы в Казахском национальном техническом университете им. К.Сатпаева открылся шахматный клуб для игры в КазШах. Авторское право на изобретение запатентовано в Казахстане и принадлежит Азату Байсеркееву.

    КазШах можно считать самой интеллектуальной новой игрой, созданной человечеством в начале третьего тысячелетия. По словам изобретателя, эти шахматы отличаются от классических тем, что в них 128 клеток, фигуры четырех цветов, играют 4 человека, можно в две команды.

    В 2010 году государственному архиву Астаны был передан ряд ценных документов из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации о стрелковых дивизиях из бывшего Акмолинска, защищавших страну в годы Второй мировой войны.

    Документы после завершения работы выставки остались в Астане и желающие узнать о фронтовом пути своих родственников, призванных на войну из Акмолинской области, смогут оформить соответствующие запросы в архив.

    В 2012 году в Алматы в гимназии № 120 открылся музей известного казахстанского режиссера, сценариста и актера Мажита Бегалина. Среди экспонатов - многочисленные фотографии, документы, личные вещи и награды, которые он получил за свою нелегкую, но успешную жизнь.

    В 2016 году вышел в свет первый номер познавательного журнала National Geographic Қазақстан на казахском языке, основной задачей которого является пропаганда неповторимой казахской природы, флоры и животного мира, всяческая поддержка отечественных ученых и исследователей.

    Казахстан - единственная страна в Центральной Азии, где издается журнал. На первой странице номера опубликовано поздравление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В своем письме Глава государства отметил, что это еще одно достижение казахского языка на мировой арене.

    В 2017 году по инициативе казахской диаспоры Кыргызстана в республике была выпущена первая газета на казахском языке «Агайын», которая будет незаменимым источником информации для всех сторонников развития кыргызско-казахских отношений.

    В 2018 году в Астане прошла церемония открытия Академии женской борьбы. Открытие Академии состоялось при содействии Конфедерации силовых единоборств РК и федерации РК по греко-римской, вольной и женской борьбе.

    В 2019 году с космодрома Байконур запущен египетский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EgyptSat-A.

    Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

    В 2019 году в рамках года Республики Казахстан в Узбекистане в Государственном музее «История династии Тимура» в Ташкенте открылась выставка «Наследие Великой степи», на которой были представлены более 50 фотографий и исторические издания.

    Цель выставки, проводимой в Республике Узбекистан Государственным культурно-историческим музеем «Азрет Султан», - укрепление культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, раскрытие культурно-духовного облика, пропаганда исторической роли города Туркестана, ознакомление узбекской общественности с историческим наследием, расширение культурных связей, укрепление коммуникаций между музеями.

    В 2020 году в Дохе стартовал крупный международный турнир по стендовой стрельбе Qatar Open. В соревнованиях среди юниоров золотой медалью отметился казахстанец Эдуард Ещенко. Он стал первым в ските.

    В 2021 году на прошедшем в Усть-Каменогорске чемпионате Казахстана был установлен рекорд страны. Его автором стал Давид Ефремов, победивший на дистанции 60 метров с барьерами. Он пробежал ее за 7,65 секунды, что и стало новым высшим достижением.

    В 2022 году в столице Казахстана прошел сольный веломарафон, посвященный 150-летию со дня рождения просветителя, ученого-лингвиста, переводчика, тюрколога и члена партии «Алаш» Ахмета Байтурсынова. Карагандинец Ернат Мелсулы, инициатор и участник велопробега, покорил 150 километров за 9 часов 56 минут.

    Велопробег вошел в Книгу рекордов Казахстана как первый зимний веломарафон. Достижение зафиксировал официальный представитель издания Куандык Кудайбергенов.

    В 2022 году ученые из Восточно-Казахстанского технического университета изобрели высокоэффективное и энергосберегающее оборудование для очистки дорог и тротуаров в зимнее время. Оно сохраняет поверхность дорог и тротуаров и защищает людей от падений. Ледоколы уже функционируют на базе нескольких предприятий. При этом отечественная разработка в разы дешевле зарубежных аналогов, которые применялись ранее.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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