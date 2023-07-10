22 факта незаконного пользования недрами выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выявлены большегрузные автомашины марки «КАМАЗ» и «HOWO», незаконно перевозившие гравий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

В целях выявления и недопущения фактов незаконного пользования недрами, в соответствии с поручением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, под руководством начальника Департамента полиции Мурата Кабденова, проводится запланированное на месяц специальное мероприятие.

В нем задействованы сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП и инспекторы природоохранной полиции. Так, за 20 дней отработок, проводимого группой, созданной под руководством начальника департамента, выявлено 22 факта.

К примеру, на Бадамском карьере, расположенном вдоль трассы «Шымкент-Бадам-Арысь», были выявлены большегрузные автомашины марки «КАМАЗ» и «HOWO», незаконно перевозившие гравий, и водворены на штрафстоянку.

По данным фактам были собраны соответствующие материалы и направлены в Департамент Экологии для принятия законного решения.

Отметим, что работа в этом направлении не сходит с повестки дня сотрудников полиции и акимата, а специальные мероприятия будут продолжены по всей области.