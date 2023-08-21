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    11:22, 21 Август 2023 | GMT +6

    22 дома признали аварийными после подтопления в селах области Жетысу

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Завершено обследование всех домов в селах Абай и Ешкиолмес Ескельдинского района. Выявлено 89 домов, пострадавших от подтопления из-за обильных осадков, передает МИА «Казинформ».

    «Предварительно признаны аварийными и определены под снос 22 дома из 89. Остальные пострадавшие 67 домов подлежат текущему и капитальному ремонту», - сообщили в пресс-службе акима области Жетысу.

    Также завершены работы по очистке дворов и улиц населенных пунктов от грязевых и других видов мусора. Полностью были очищены 200 жилых дворов и вывезено более 200 тонн мусора. Всего в ликвидации последствий ЧС задействовано 400 человек и более 50 единиц техники.

    В акимате уточнили, что на данном этапе производится работа по очистке, расширению пропускной способности русла канала в целях предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в дальнейшем. Кроме того, будут произведены работы по среднему ремонту 12,7 км автомобильных дорог на 7 улицах, будут установлены опоры уличного освещения протяженностью 4 км на 4 улицах данных населенных пунктов.

    По завершению всех подсчетов материального ущерба всем пострадавшим жителям населенных пунктов окажут соответствующую материальную помощь.

    Напомним, 12 августа в области Жетысу в селе Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территорий четырех улиц населенного пункта. Дождевыми водами затопило 99 дворовых территорий и 21 жилой дом.


    Теги:
    Регионы Казахстана Наводнение Жетысуская область Происшествия Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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