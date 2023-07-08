22 человека тушат возгорание камыша в Иле-Балхашском резервате

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 22 человека продолжают тушить возгорание камыша в Иле-Балхашском резервате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщалось, 6 июля в ДЧС Алматинской области поступила информация о том, что в Караойском сельском округе, на территории РГУ «ГПР «Иле-Балхаш» в труднодоступной, болотистой местности произошло возгорание камыша на островках.По информации руководства резервата, площадь устанавливается. Силами 22 человек и 8 единиц техники проводится работа по ликвидации имеющихся очагов загорания с использованием имеющихся средств. Угрозы населенным пунктам нет.