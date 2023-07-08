Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    22 человека тушат возгорание камыша в Иле-Балхашском резервате

    8 Июля 2023, 11:12

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 22 человека продолжают тушить возгорание камыша в Иле-Балхашском резервате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как сообщалось, 6 июля в ДЧС Алматинской области поступила информация о том, что в Караойском сельском округе, на территории РГУ «ГПР «Иле-Балхаш» в труднодоступной, болотистой местности произошло возгорание камыша на островках.По информации руководства резервата, площадь устанавливается. Силами 22 человек и 8 единиц техники проводится работа по ликвидации имеющихся очагов загорания с использованием имеющихся средств. Угрозы населенным пунктам нет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Происшествия МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сухостой горел в Алматы
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Пожар в природном резервате на побережье Каспия выявили в Атырауской области
    Около 50 тонн воды сбросили с вертолета при тушении пожара в горах ВКО
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане