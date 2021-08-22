22 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1957) родился- председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр».

Родился в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончил Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова (1981); Национальный центр кардиологии при Минздраве Киргизии, клиническая ординатура (1985).

Трудовая деятельность: интерн в городской больнице Тулы (1981-1982); сотрудник детской больнице № 3 г. Фрунзе (1982-1984); кардиохирург Республиканской клинической больнице Кыргызстана (1984-1985); кардиохирург Национального центра кардиологии и терапии при Минздраве Кыргызской Республики (1985-1994); сотрудник медицинского центра «Sani Konukoglu», Турция (1994-2010).

На занимаемой должности - с 2010 года.

Награжден орденом «Парасат» (2012); медалями «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2006); нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» (2011).

назад (1959) родился- представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в Алматинской области. Окончил Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности (1981); Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске (1984-1985); Казахский гуманитарно-юридический университет (2005).

Трудовая деятельность: помощник чабана колхоза имени Ильича Энбекшиказахского района Алма-Атинской области (1975-1976); инструктор Кербулакского райкома ЛКСМК (1983-1984); ПО «Жетысу» (1985); оперуполномоченный Пахтааральского РО, оперуполномоченный Сайрамского РО, оперуполномоченный управления Комитета государственной безопасности по Чимкентской области (1985-1991); старший оперуполномоченный, начальник секретариата управления Комитета государственной безопасности по Талдыкорганской области (1991-1995); начальник отделения, заместитель начальника отдела личной охраны Президента РК, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента РК (1995-2002); заместитель начальника Службы охраны Президента РК (2002-2004); первый заместитель командующего Республиканской гвардией (2004-2006); начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента РК (01.2006-03.2006); начальник Службы охраны Президента РК (2006-2013); командующий Республиканской гвардией РК (2013-2014); заместитель начальника Службы государственной охраны РК - начальник Службы обороны объектов (2014-2019); заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - командующий силами особого назначения (2019-2020).

Награжден орденами «Айбын» II ст. (2004), «Даңқ» II, I ст.; медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и другими; нагрудным знаком «Елбасы қорғаны», благодарственными письмами от имени Президента РК, руководителя администрации Президента РК, Службы охраны Президента Республики Казахстан.

назад (1963) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

Родился в Джамбулской области. Окончил Киргизский государственный университет (1985); Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, экономист.

Трудовая деятельность: техник ПКБ АСУ, экономист Главкиргизстроя, экономист НИИ МСХ КиргССР (1980-1986); старший инженер ВЦ Госплана КиргССР (1986-1988); стажер-исследователь, аспирант, преподаватель ЛФЭИ, Санкт-Петербургского университета экономики и финансов (1988-1993); третий секретарь, второй секретарь управления международных экономических отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1996); начальник отдела департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1998); первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в странах Балтии (1998-2000); заместитель шефа протокольной службы Президента Республики Казахстан (2000-2003); заведующий отделом по межконфессиональным отношениям администрации Президента Республики Казахстан (2003-2004); главный эксперт протокола Президента Республики Казахстан (04.2004-10.2004); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2004-2007); ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2013); комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (02.2013-05-2013); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2013-2016); комиссар Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» (2016-2018); руководитель Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов (2018-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

Награжден орденами «Достык» II ст. (2006), «Парасат» (2011); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2012), «10 лет Шанхайской Организации Сотрудничества», медалью «За вклад в развитие бизнеса» (Литва); нагрудными знаками «За достигнутые результаты в деле формирования Таможенного союза» и «20 лет консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации».

назад (1963) родилась- первый заместитель председателя правления Национального научного кардиохирургического центра.

Уроженка г. Шымкента. Окончила І Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова, лечебное дело (1986).

Трудовая деятельность: врач-интерн г. Шымкента (1986-1987); врач-терапевт поликлиники № 6 г. Шымкента (1987-1990); врач-клинический ординатор отдела клинической электрофизиологии сердца Всесоюзного научного кардиологического центра, г. Москва (1990-1992); аспирант отдела клинической электрофизиологии сердца Российского научного кардиологического центра, г. Москва (1992-1996); врач-кардиолог отдела клинической электрофизиологии сердца г. Москвы (1996-2003); заведующая VIP-терапии Республиканской больницы г. Астаны (2003-2004); руководитель Центра сердца (ННМЦ), г. Астана (2004-2006); главный врач, главный внештатный кардиолог г. Астаны (2006-2010); главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 2008 года); первый заместитель председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Национального медицинского холдинга (с 2010 года); председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (01.2014-11.2014).

Награждена орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» (2010).

назад (1980) родился- председатель правления Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства.

Родился в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, бухгалтерский учет и аудит (2001); аспирантуру НИИ экономики АПК и развития сельских территорий, экономика и управление народным хозяйством (2004); магистратуру University of Stirling (UK) по стипендиальной программе «Болашак», финансы (2011).

Трудовая деятельность: работал в общественных организациях, бизнес-структурах, на государственной службе (с 2001 года); возглавлял советы директоров АО «КазАгроИнновация», АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»; заместитель директора департамента стратегического планирования и инновационной политики в АПК, департамента стратегии и корпоративного развития, директор департамента науки Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2010-2012); председатель правления ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум» (2012-2015); управляющий директор ТОО «ЮгРегионПласт» (02.2016-06.2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.

назад (1982) родился- секретарь маслихата города Нур-Султана.

Родился в г. Целинограде. Окончил Институт управления г. Астаны, экономист (2003); Казахстанско-Российский университет, юрист (2007).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы акима района «Сарыарка» г. Астаны (2003-2005); советник акима района «Сарыарка» г. Астаны (01.2005-08.2005); начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима района «Сарыарка» г. Астаны (2005-2006); советник акима района «Сарыарка» г. Астаны (2006-2007); заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима г. Астаны (2007-2009); заместитель руководителя аппарата акима г. Астаны (2009-2013); директор КГУ «Кризисный центр» акимата г. Астаны (2013-2015); руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астана» (2015-2018); аким района Байконур г. Астаны (2018-2019); заместитель акима г. Нур-Султана (04.2019-07.2019); первый заместитель председателя филиала партии Nur Otan города Нур-Султана (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015), «Ерен еңбегі үшін» (2015); Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан (2005, 2010, 2015).

назад (1983) родился- заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Родился в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, специалист международных отношений (2005); Монтерейский институт международных исследований (стипендиат программы «Болашак») (США), магистр государственного управления (2007); Высшую школу бизнеса Назарбаев Университет и Университет Дьюк (США), магистр делового администрирования (2014); Колумбийский университет, бизнес-школу, летний курс по корпоративным финансам, г. Нью Йорк (2007); Университет Пенсильвании, школу образования (2010); Школу государственной политики им. Ли Куан Ю, Национальный университет Сингапура (2011); Школу управления им. Кеннеди Гарвардского университета Executive Education (2013).

Трудовая деятельность: стажер в штаб-квартире ПРООН Программа Развития ООН (UNDP), региональном бюро по Европе и Центральной Азии, г. Нью Йорк (02.2007-07.2007); менеджер проекта департамента государственного управления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке РК» (2007-2009); директор департамента международного сотрудничества АОО «Назарбаев Университет» (2009-2012); заместитель генерального директора по развитию ЧУ «Центр энергетических исследований» Назарбаев Университета (01.2012-11.2012); главный директор по развитию бизнеса (ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System» (2012-2013); президент АО «Центр международных программ» МОН РК (2013-2016); исполнительный директор ТОО «Центр стратегических инициатив» (2016-2017); директор Института евразийской интеграции (2017-2018); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2018-2019); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.