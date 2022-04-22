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    22 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    22 Апреля 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    94 года назад (1928-1990) родился ЖАНТУРИН Нурмухан Сейтахметович - казахский актёр театра и кино, режиссёр кино, народный артист Казахской ССР (1966).

    Уроженец Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил актерский факультет театрально-художественного института.

    Трудовая деятельность: в 1952-1967 годы и с 1988 года - актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова, в период 1967-1988 годы работал на киностудии «Казахфильм».

    Создал яркие образы в кино и на сцене театра. В театре с успехом исполнил роли Шокана («Шокан Уалиханов» С. Муканова), Кодара («Қозы Көрпеш-Баян сұлу» Г. Мусрепова), Кебека и Сырыма («Еңлік-Кебек» и «Қарагөз» М. Ауэзова), Армана («Одно дерево - на лес» А. Тажибаева), Кабена (Неугасимый огонь» З. Кабдолова), Санжана («Несмешная комедия» А. Тарази), доктора («Всеми забытый» Н. Хикмета), Синтаро («Судьба женщины» М. Каору), Мольера («Кабала Святош» М. Булгакова).

    Снялся в более чем в 30 фильмах. Первая роль - паренек-чукча Туматуге в фильме «Алитет уходит в горы» (по роману Т. Семушкина). Среди ролей: Керим, Жомарт («Дочь степей», «Салтанат»), Альжанов («На диком бреге Иртыша»), Аубакир, Тагай («Зной», «Джура»), Танабай («Бег иноходца»), Курмангазы («Курмангазы»), Сапар, Шал (в телефильмах «Колодец Сапара» и «Старик, догоняющий тень») и др. В фильме «Его время придет» (режиссер М. Бегалин) впервые создал в кинообраз Шокана Уалиханова.

    На Всесоюзном фестивале «Созвездие-90» за роль Султана Бейбарса в фильме «Султан Бейбарс» Н. Жантурин (вместе с российской актрисой Н. Мордюковой) был отмечен призом в номинации «За особый вклад в актерское дело». Занимался режиссурой. Поставил фильмы «Лесная баллада» (1972), «Третья сторона медали» (1976), «Черное ожерелье».

    59 лет назад (1963) родился ЕГИЗБАЕВ Серик Рахметоллаулы - вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

    Родился в Уральской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, ученый агроном (1985); ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1988); Академию госслужбы при Президенте РК (2000); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

    Трудовая деятельность: рабочий стройчасти совхоза «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области (1980); агроном отделения № 4 с-за «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области (1985-1986); второй секретарь Чапаевского райкома ЛКСМ Казахстана (1986-1987); первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области (1988-1990); секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана (1990-1997); главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО (1997-1998); начальник отдела оргработы департамента Минфина РК (2000-2001); консультант отдела социально культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2002); главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2007); госинспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2007-2016); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2016-2017); заместитель председателя правления АО «РТРК «Қазақстан» по развитию регионов (2017-2019); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2019-2021); руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (02.2021-05.2021).

    На занимаемой должности - с мая 2021 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2015); медалью и знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Удостоен Благодарности Президента РК.

    57 лет назад (1965) родился КАЙБЖАНОВ Марат Жолмагамбетович - прокурор Актюбинской области.

    Родился в Костанайской области. Окончил Свердловский юридический институт (1989).

    Трудовая деятельность: стажер, помощник прокурора г. Костаная Костанайской области (1995-1998); заместитель прокурора г. Костаная Костанайской области (1998-1999); прокурор Костанайского района Костанайской области (1999-2000); прокурор Мендыкаринского района Костанайской области (2000-2005); прокурор г. Лисаковска Костанайской области (2005-2009); начальник управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам 4-го, затем 2-го департаментов Генеральной прокуратуры РК (2009-2011); заместитель начальника, начальник департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры РК (2011-2012); прокурор Костанайской области (2012-2017).

    На занимаемой должности - с августа 2017 года.

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