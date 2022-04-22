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    22 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    22 Апреля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день Матери-Земли (День Земли)

    Установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 22 апреля 2009 года, но отмечали его впервые в 1970 году в Соединенных Штатах Америки. Инициатором учреждения Дня Земли стал американский политик и активист Гейлорд Нельсон. Став свидетелем разлива нефти в канале Санта Барбара в 1969 году и вдохновившись студенческим антивоенным движением, он решил организовать образовательное мероприятие «День Земли».

    СОБЫТИЯ

    В 1971 году в столице Казахстана (в то время - Алма-Ата) впервые приземлился современный воздушный лайнер Ту-154, пилотируемый экипажем во главе с командиром корабля Ю. Скориковым. Расстояние от Москвы в 3500 км было преодолено за 3 часа 45 минут.

    В 1985 году в Актобе был открыт областной мемориальный музей Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, который является центром военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и сбора документов, материалов о Второй мировой войне, героев-актюбинцев и участников войны. Пропаганда героизма и мужества в годы войны на примере жизни и подвига героини является главной задачей в деятельности музея.

    В 1997 году в целях оптимизации административно-территориального устройства были упразднены две области - Талдыкорганская и Торгайская. Талдыкорганская область вошла в состав Алматинской с центром в г. Талдыкоргане, Торгайская область вошла в состав Костанайской.

    В 1997 году Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым был подписан Указ «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов Республики Казахстан». С этого дня начался самостоятельный отсчет существования казахстанской военной полиции. На тот момент ее аналогов на постсоветском пространстве еще не существовало.

    В 2012 году в Женеве состоялось 11-е заседание Рабочей группы по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО). Представители стран, в частности, США, Китая, Бразилии, Европейского союза, Саудовской Аравии, Турции, Мексики, Пакистана, Японии, Швейцарии, Индии, Аргентины и ряда других государств, выразили свою поддержку в присоединении Казахстана в ВТО.

    В 2016 году в Актобе было открыто почетное консульство Венгрии. Интересы дружественной страны представляет консул, известный в Казахстане бизнесмен Джамбулат Сарсенов.

    В 2018 году в Пекине к 125-летию казахского поэта и прозаика, переводчика и педагога Магжана Жумабаева был проведен круглый стол «Жалынмын - мен, жанамын...» с участием китайских ученых и студентов. Студенты декламировали стихи поэта на китайском и казахском языках, а эксперты-лингвисты поделились своими мнениями о творчестве Магжана Жумабаева, его влиянии на казахскую литературу и восприятие казахской культуры за рубежом.

    В 2019 году в Ташкентском государственном техническом университете имени И. Каримова состоялось открытие аудитории выдающегося казахского ученого, академика Каныша Сатпаева. Данная торжественная церемония прошла в рамках сотрудничества Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбаева (ВКГТУ) и Ташкентского государственного технического университета имени И. Каримова (ТГТУ). Аудитория оборудована и оснащена за счет казахстанского вуза всей необходимой литературой и техникой.

    В 2021 году в Нур-Султан прибыла жительница столицы Мария Ауэзова, первая в мире женщина, дошедшая до базового лагеря Эвереста и покорившая высоту 5364 км без обеих ног.

    Увидев в аэропорту встречающую делегацию, Мария не скрывала радости: «Я очень счастлива, что именно мы - казахстанцы - сделали это! Если я хотя бы одного человека замотивирую, то это для меня уже победа. Я рада! Для меня счастье вернуться домой. Я счастлива, ребята!»

    В 2021 году состоялась отгрузка первой партии казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in), произведенной на базе НИИ проблем биологической безопасности.

    Создание казахстанской вакцины позволило нашей стране войти в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины против коронавирусной инфекции. Отечественная вакцина включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.

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