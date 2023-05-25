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    22 адвоката исключили из республиканской коллегии

    25 Мая 2023, 11:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев считает, что перед тем, как обратиться в суд с заявлением на деятельность адвоката, госорган должен обратиться в коллегию в дисциплинарную комиссию. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как считает А. Бикебаев, дисциплинарная комиссия должна решить: кого исключить, а кого принять. По данным спикера, 22 адвокатов исключили из республиканской коллегии адвокатов

    «Думаю, в будущем нужно принять закон о частных детективах, потому что адвокат не может же сам один все проверять. Он может нанять детектива, заплатить ему. Однако так как это вопрос денег, возможно, не будет пользы для людей. В этом плане, мне кажется, нужно четко обозначить баланс в судебном процессе, повысить статус адвоката, дать гарантии, так как это может оказать давление на адвокатов. Может оказываться давление на адвокатов, которые пишут громкие заявления и направляют ходатайство, ведь адвокат получает лицензию от государства. Если есть одно нарушение, у адвоката отбирают лицензию. Это же риск для адвокатов лишиться своего дела», - рассказал журналистам Айдын Бикебаев.

    По его словам, были такие факты, когда у адвоката отбирали лицензию.

    «Мы сейчас ведем переговоры с Министерством юстиции. Перед тем, как обратиться в суд, они должны обратиться к нам в дисциплинарную комиссию. И наша дисциплинарная комиссия должна все решить: кого исключить из коллегии, кого принять. У нас есть дисциплинарная комиссия, в которую входят два депутата Мажилиса, две судьи Верховного суда в отставке, есть один видный ученый по уголовному процессу. Они смотрят, чтобы мы применяли справедливое наказание в отношении тех, кто нарушает нашу этику, наш закон. На самом деле проблему с дисциплинарной ответственностью отчасти мы решили. Есть проблема защиты прав адвокатов. У нас это отдельная функция. У нас есть комиссия по защите прав адвокатов. Были примеры, есть примеры, когда нарушаются права адвокатов. В таком случае мы подключаем нашу комиссию и защищаем их права. 22 адвокатов исключили из республиканской коллегии адвокатов решением этой дисциплинарной комиссии», - добавил Айдын Бикебаев.

    Ранее он просил уравнять статус адвокатов и прокуроров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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