219 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений в Сомали

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Сомали из-за наводнений, вызванных проливными дождями, свои дома покинули 219 тысяч жителей города Беледуэйне и прилегающих районов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, наводнения в центральных регионах Сомали негативно сказались на жизни 460 тысяч граждан.

Под водой остались объекты инфраструктуры, включая больницы и здания правительственных учреждений.

Тем временем, Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Сомали сообщило о гибели в зоне стихийного бедствия пяти человек, включая трех детей.

В соседней Эфиопии из-за наводнений на фоне проливных дождей, продолжающихся с 12 мая, погибли 45 человек.



