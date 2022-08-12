Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • 2186 человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки

    12 Августа 2022 08:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В Казахстане 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

    в городе Нур-Султане - 1010,

    в городе Алматы - 416,

    в городе Шымкенте - 241,

    в Актюбинской области - 95,

    в Атырауской области - 12,

    в ВКО - 49,

    в Абайской области - 69,

    в Карагандинской области - 150,

    в Костанайской области - 18,

    в Кызылординской области – 31,

    в Мангистауской области - 27,

    в Павлодарской области - 15,

    в Туркестанской области - 53.

    Всего в стране выздоровело 1 336 456 человек от COVID-19.


    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области
    Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 21 тыс. 514 человек
    Полный курс вакцинации против КВИ получили 39 386 беременных женщин
    Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19⠀
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров