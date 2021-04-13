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    218 «слепых» зон покрыто интернетом и связью в Алматы

    13 Апреля 2021, 16:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за год покрыто 218 «слепых» зон, где отсутствовали интернет и связь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В четырех микрорайонах города Алматы скорость интернета будет достигать 90 Мбит/сек», - сказал в ходе брифинга о ходе реализации цифровых проектов в Алматы руководитель Управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев.

    Речь идет о четырех микрорайонах: Алгабас, Нуршашкан, Таусамалы, Альмерек. Они до конца сентября 2021 года на первом этапе. Также на втором этапе - до 2 квартала 2022 года - будет подключено еще 4 новых микрорайона.

    Напомним, что в феврале в Алматы проходил цифровой форум Digital Almaty, на котором премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал, что в течение пяти лет все областные центры и города республиканского значения будут покрыты сетью 5G.

    Отметим, что благодаря проекту по улучшению качества интернета в Алматы уже за прошлый год покрыто 218 «слепых» зон, где некогда отсутствовали интернет и связь.

    Баян Конирбаев добавил, что интернет стал первой необходимостью для населения мегаполиса. В этой связи работа в данном направлении продолжается.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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