2167 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2167 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 322,

город Алматы - 519,

город Шымкент - 63,

Акмолинская область - 135,

Актюбинская область - 82,

Алматинская область - 143,

Атырауская область - 86,

Восточно-Казахстанская область - 93,

Жамбылская область - 38,

Западно-Казахстанская область - 91,

Карагандинская область - 349,

Костанайская область - 41,

Кызылординская область - 19,

Мангистауская область - 50,

Павлодарская область - 80,

Северо-Казахстанская область - 13,

Туркестанская область - 43.

Всего в стране выявлены 373182 заболевших.