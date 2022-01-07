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    216 военнослужащих получили ранения и двое погибли в ходе массовых беспорядков – Нацгвардия

    7 Января 2022, 11:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Нацгвардии совместно с правоохранительными органами были привлечены к обеспечению безопасности и правопорядка во всех городах и населенных пунктах страны, где происходили погромы и массовые беспорядки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    Как сообщается, в ходе обеспечения правопорядка в ряде областных центров, городах Алматы и Шымкента 216 военнослужащих Национальной гвардии получили телесные повреждения в результате противостояния с хулиганствующей толпой. На сегодняшний день все они с травмами различной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях.

    «Двое военнослужащих по контракту получили огнестрельные ранения и находятся в хирургическом отделении. Пять военнослужащих по призыву находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Многочисленные травмы различной степени получили и множество офицеров. С сожалением отмечаем, что 5 января 2022 года при выполнении служебно-боевых задач по восстановлению общественного порядка, погибли двое военнослужащих по призыву: рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов», - сообщили в Нацгвардии.

    В ходе массовых беспорядков были повреждены около 50 единиц военной техники, 8 из них не подлежит восстановлению.

    На сегодняшний день гвардейцами были взяты под охрану жизненно важные объекты и инфраструктура столицы. Около 600 военнослужащих обеспечивают правопорядок в Шымкенте, в том числе охраняя здание акимата города и другие объекты.

    Кроме того, военнослужащими обеспечивается правопорядок в городах Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Караганда и Жезказган.

    «Стоит отметить, хулиганствующая толпа для нападения и погрома применяет гладкоствольные ружья, все имеющиеся подручные средства, в том числе зажигательные смеси, «коктейли Молотова», трубы и различные арматуры», - дополнили в Нацгвардии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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