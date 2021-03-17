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    10:23, 17 Март 2021 | GMT +6

    211 казахстанцев вернулись в страну без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 211 граждан РК вернулись в страну без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ».

    « 16 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Республика Корея, Украины, Российской Федерации, Грузии, Узбекистана и Кыргызстана. Из 3 640 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 429 человек, без справок прибыли 211 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 17 рейсов, 2 366 пассажиров, со справками – 2 195, без справок - 171; в аэропорт Нур-Султаа – 5 рейсов, 584 пассажира, со справками - 568, без справок - 16; в аэропорт Шымкента – 4 рейса, 543 пассажира, со справками - 519, без справок - 24; в аэропорт Актау – 1 рейс, прибыли 147 пассажиров, все со справками», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

    Как отметили в ведомстве, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    Согласно д анным о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 15 марта 2021 года , у всех 150 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная
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