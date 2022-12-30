211 человек заболели коронавирусом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 754 человека (–2 578+ и 176 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 247 пациентов, на амбулаторном лечении - 2 507 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

211 человек заболели коронавирусом в Казахстане, 29 - пневмонией с признаками коронавируса.



