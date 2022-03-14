08:15, 14 Март 2022 | GMT +6
211 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 211 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
в городе Нур-Султане - 0,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 15,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 106,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 15,
в Жамбылской области - 2,
в ЗКО - 2,
в Карагандинской области - 19,
в Костанайской области - 7,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 8,
в СКО - 31,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 281 182 человека от COVID-19.