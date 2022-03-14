211 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 211 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 0,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 15,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 106,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 15,

в Жамбылской области - 2,

в ЗКО - 2,

в Карагандинской области - 19,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 8,

в СКО - 31,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 281 182 человека от COVID-19.