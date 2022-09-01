210 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 46,
в городе Алматы – 30,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 33,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 3,
в Жетысуской области - 7,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 1,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 33,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 5.