210 тысяч га земли сельхозназначения вернут государству в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 210 тысяч га земельных участков сельскохозяйственного назначения планируется вернуть государству в текущем году. Об этом сообщила руководитель департамента комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК по Атырауской области Гульзия Курманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До настоящего времени было выдано 21 предписание гражданам, не освоившим земельные участки по целевому назначению. За несоблюдение требований Земельного кодекса РК и использование земельных участков с нарушением законодательства РК департаментом выдано 18 предписаний. Областному департаменту по управлению земельными ресурсами в прошлом году было дано поручение вернуть 200 тысяч гектаров земельных участков. В соответствии с этим поручением в 2022 году было возвращено 185 земельных участков. Их общая площадь составила 206209,90 га, из них 15 416 га – под вспашку, 190693,90 га – под пастбища и 100 га земельных участков иного назначения. В этом году в области планируется вернуть государству 210 тысяч гектаров земельных участков сельскохозяйственного назначения», – сказала Гульзия Курманова.

По ее словам, на сегодняшний день возвращено 56 земельных участков, общая площадь которых 17296,20 га. В том числе 40 га земельных участков – под вспашку, 16864,95 га – под пастбища, остальные иного назначения.



