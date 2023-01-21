21 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1960) родился БЕКОВ Амангельды Ауезханович - заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, автомобильные дороги.

Трудовая деятельность: инженер производственной дорожной лаборатории линейно-эксплуатационного управления автодорог, прораб, главный инженер Министерства автомобильных дорог Казахской ССР, начальник отдела по проведению лабораторных испытаний КП «Жезказганжолдары», начальник ПТО ТОО «Беркут», главный специалист РГП «Казахавтодор» (1983-2001); начальник управления развития сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения Комитета автомобильных дорог и автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001-2005); начальник управления развития и эксплуатации Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальник управления эксплуатации, мобилизационной подготовки, развития автодорог и строительства железных дорог Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2005-2007); заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МТК РК (2008-2014); заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»; почетными нагрудными знаками «Құрметті жолшы», «Почетный дорожник СНГ».

62 года назад (1961) родился НАЛИБАЕВ Максут Ибрайханович - председатель территориального объединения профсоюзов Кызылординской области; депутат Кызылординского областного маслихата VIІ созыва.

Родился в Кызылординской области. Окончил Кзыл-Ординский филиал Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, инженер-гидротехник (1983); Саратовские высшие курсы Министерства внутренних дел СССР (1988); Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан, юрист (1995).

Трудовая деятельность: инженер треста «Кзылордаремводстрой» (1983, 1985-1987); слушатель курсов Министерства внутренних дел (1987-1988); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам, начальник отделения, заместитель начальника, начальник отдела управления внутренних дел Кзыл-Ординской области (1988-1995); начальник отдела управления государственного следственного комитета Кызылординской области (1995-1997); начальник отдела управления налоговой полиции Кызылординской области (1997); начальник Кызылординского городского отдела внутренних дел (1997-1998); заместитель начальника управления налоговой полиции Кызылординской области (1998-1999); начальник управления налоговой полиции - департамента финансовой полиции - департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кызылординской области (1999-2005); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (2005-2006); начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК (03.2006-11.2006); начальник информационно-аналитического департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2006-2007); начальник территориального управления Агентства РК по делам государственной службы, председатель Дисциплинарного совета в Кызылординской области (2007-2011); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Акмолинской области (2011-2012); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Жамбылской области (2012-2014); руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области (2014-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области (01.2016-06.2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Южно-Казахстанской области (06.2016-11.2016); руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области (2016-2019); советник акима Кызылординской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

57 лет назад (1966-2021) родился АБДРАИМОВ Фархат Нурсултанович - казахстанский актер.

Уроженец Алматы. Окончил технологический факультет Алма-Атинского технологического университета, инженер-технолог (1988).

Трудовая деятельность: с 1988 года - директор ресторана «Турист»; с 1999 года - актер Казахской кинофабрики имени Ш. Айманова (ныне - АО «Казахфильм имени Ш. Айманова»); с 2001 года - вице-президент Федерации бильярдного спорта РК; с 2005 года - член Союза кинематографистов РК; с 2007 года - член бюро политического совета НДП «Нур Отан».

Снимался в кинофильмах: «Тот, кто нежнее» - Фархат («Мосфильм» - «Казахфильм», 1996), «Фара» - Фара («Казахфильм», 1999), «Застава» - Наркобарон («Мосфильм», 2005), «Полиция Хоккайдо» - Босс мафии («Мосфильм», 2008), «Сказ о розовом зайце» - Джайбархан («Казахфильм», 2010), «Ирония любви» - Тренер (2010), «Любовь под прикрытием» - Сергей («Мосфильм», 2010), «Настоящий полковник» - Джандос («Мосфильм» - «Казахфильм», 2010) и другие.

Награжден Почетной грамотой Президента РК (2003). Обладатель: главного приза кинопрессы РФ «Лучший актер» (1996), Гран-при «Святой Георгий Победоносец» XXI международного кинофестиваля (Москва, 1999), премии «Алтын Адам» в номинации «Кинозвезда года» (2000).

46 лет назад (1977) родился АБДРАХМАНОВ Нурлан Алмасович - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, обучался в зарубежных университетах.

Трудовая деятельность: сотрудник в системе Национального банка (1998-2007); руководитель подразделения Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, стратегии и анализа финансового рынка и финансовых организаций (2007-2011); директор департамента методологии финансового рынка Национального банка РК (2011-2018); председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (2018-2019); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (2019-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

Имеет ряд государственных наград, в том числе медали «Ерен еңбегі үшiн», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III степени.



