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21 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

21 Января 2022 08:00
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21 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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61 год назад (1961) родился НАЛИБАЕВ Максут Ибрайханович - председатель территориального объединения профсоюзов Кызылординской области; депутат Кызылординского областного маслихата VIІ созыва.

Родился в Кызылординской области. Окончил Кзыл-Ординский филиал Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, инженер-гидротехник (1983); Саратовские высшие курсы Министерства внутренних дел СССР (1988); Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан, юрист (1995).

Трудовая деятельность: инженер треста «Кзылордаремводстрой» (1983, 1985-1987); слушатель курсов Министерства внутренних дел (1987-1988); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам, начальник отделения, заместитель начальника, начальник отдела управления внутренних дел Кзыл-Ординской области (1988-1995); начальник отдела управления государственного следственного комитета Кызылординской области (1995-1997); начальник отдела управления налоговой полиции Кызылординской области (1997); начальник Кызылординского городского отдела внутренних дел (1997-1998); заместитель начальника управления налоговой полиции Кызылординской области (1998-1999); начальник управления налоговой полиции - департамента финансовой полиции - департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кызылординской области (1999-2005); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (2005-2006); начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК (03.2006-11.2006); начальник информационно-аналитического департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2006-2007); начальник территориального управления Агентства РК по делам государственной службы, председатель Дисциплинарного совета в Кызылординской области (2007-2011); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Акмолинской области (2011-2012); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Жамбылской области (2012-2014); руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области (2014-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области (01.2016-06.2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Южно-Казахстанской области (06.2016-11.2016); руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области (2016-2019); советник акима Кызылординской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

56 лет назад (1966-2021) родился АБДРАИМОВ Фархат Нурсултанович - казахстанский актер.

Уроженец г. Алматы. Окончил технологический факультет Алма-Атинского технологического университета, инженер-технолог (1988).

Трудовая деятельность: с 1988 года - директор ресторана «Турист»; с 1999 года - актер Казахской кинофабрики имени Ш. Айманова (ныне - АО «Казахфильм имени Ш. Айманова»); с 2001 года - вице-президент Федерации бильярдного спорта РК; с 2005 года - член Союза кинематографистов РК; с 2007 года - член бюро политического совета НДП «Нур Отан».

Снимался в кинофильмах: «Тот, кто нежнее» - Фархат («Мосфильм» - «Казахфильм», 1996), «Фара» - Фара («Казахфильм», 1999), «Застава» - Наркобарон («Мосфильм», 2005), «Полиция Хоккайдо» - Босс мафии («Мосфильм», 2008), «Сказ о розовом зайце» - Джайбархан («Казахфильм», 2010), «Ирония любви» - Тренер (2010), «Любовь под прикрытием» - Сергей («Мосфильм», 2010), «Настоящий полковник» - Джандос («Мосфильм» - «Казахфильм», 2010) и другие.

Награжден Почетной грамотой Президента РК (2003). Обладатель: главного приза кинопрессы РФ «Лучший актер» (1996), Гран-при «Святой Георгий Победоносец» XXI международного кинофестиваля (Москва, 1999), премии «Алтын Адам» в номинации «Кинозвезда года» (2000).

45 лет назад (1977) родился АБДРАХМАНОВ Нурлан Алмасович - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, обучался в зарубежных университетах.

Трудовая деятельность: сотрудник в системе Национального банка (1998-2007); руководитель подразделения Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, стратегии и анализа финансового рынка и финансовых организаций (2007-2011); директор департамента методологии финансового рынка Национального банка РК (2011-2018); председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (2018-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Имеет ряд государственных наград, в том числе медали «Ерен еңбегі үшiн», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III степени.

41 год назад (1981) родился ЕСИН Данияр Нурашович - заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Академию финансовой полиции РК, правоведение (2002); Казахстанско-российский университет, экономика (2013); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, юриспруденция (2016); Университет КИМЭП, Executive MBA для руководителей.

Трудовая деятельность: заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию г. Астаны (2015-2016); руководитель управления по инвестициям и развитию г. Астаны (2016); руководитель управления по делам религий г. Астаны (2016-2018); руководитель управления по делам общественного развития г. Астаны (2018-2019); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020); председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (2020-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2017); медалями «Астана 20 жыл» (2018), «Мінсіз қызметі үшін» (2009), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016). Отмечен Благодарностью Президента РК (2010), благодарственным письмом за вклад в развитие столицы (2019).
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