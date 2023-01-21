21 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день объятий

Один из самых необычных праздников во всем мире был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Поздравляя с праздником, подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних теплых чувствах. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

СОБЫТИЯ

В 1932 году вышел первый номер газеты под названием «Казахстанская правда», прародительницей которой является русскоязычная газета «Известия Киргизского края». Она была еженедельником, выходившим по четвергам. С образованием Казахской АССР поднялся и статус газеты, с 1921 года «Известия Киргизского края» стали «Степной правдой» - органом РКП и ЦИК республики. С 1923 по 1932 годы газета была ежедневной и выходила под названием «Советская степь».

В 1995 году в Казахстане образовано Республиканское общественное объединение «Ассоциация деловых женщин», созданное с целью формирования высокого статуса и имиджа деловой женщины - независимо от сферы деятельности и социальной направленности, консолидации деловых женщин, а также защиты прав и интересов женщин и семьи.

20 февраля 1996 года ассоциация успешно прошла регистрацию и получила статус самостоятельно действующей неправительственной организации в РК.

В 1997 году в Алматы улица Магнитогорская была переименована в улицу имени казахского актёра театра и кино, народного артиста СССР, лауреата двух государственных премий СССР (1974, 1980) Идриса Ногайбаева (1931-1989).

В 2009 году вышла в свет энциклопедия «Астана», на страницах которой читатели могут ознакомиться с историей города, экономикой, составом жителей, культурой, образованием, наукой, географическими достопримечательностями, историческим и культурным наследием, а также с градостроительством, в том числе уникальными зданиями, архитектурными ансамблями. В энциклопедии приведены биографические данные известных деятелей науки, образования, искусства. Энциклопедия издана на казахском и русском языках, ее тираж - 20 000 экземпляров.

В 2013 году были изменены границы Астаны и Акмолинской области: часть земель города Астаны общей площадью 17,1 гектара была включена в границы Целиноградского района Акмолинской области; часть земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 17,1 гектара - в границы города Астаны.

В 2014 году в Нью-Йорке постоянные представители при Организации Объединенных Наций от Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов и от Республики Тринидад и Тобаго Родней Чарльз подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Тринидад и Тобаго - республика, расположенная на островах в бассейне Карибского моря, вблизи северо-восточного побережья Венесуэлы. Площадь - 5128 км². Столица - г. Порт-оф-Спейн. Официальный язык - английский. Государство Тринидад и Тобаго является республикой в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Глава государства - президент, который избирается коллегией выборщиков из числа членов парламента сроком на 5 лет.

В 2014 году студент второго курса колледжа Казахского национального университета искусств Фархад Маденов завоевал гран-при XIX международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Хрустальная магнолия», который завершился в Лас-Вегасе. Победителю предоставлена возможность бесплатного обучения в одном из престижных музыкальных учебных заведений Лос-Анджелеса.

В 2016 году Всемирный конгресс тюркских народов удостоил Казахский национальный университет имени аль-Фараби звания «Лучший вуз тюркских стран» . Академик шести академий мира, президент Всемирного конгресса тюркских народов доктор Яхья Алиев отметил, что данное решение принято единодушно на заседании Всемирного конгресса тюркских народов, объединяющего 47 народов и народностей, и вручил ректору КазНУ, академику Галыму Мутанову золотую медаль «За исключительные заслуги перед тюркским миром».

В 2017 году Кирилл Герасименко стал первым игроком в истории Республики Казахстан, который вышел в финал ITTF World Tour и стал чемпионом мирового тура по настольному теннису. В турнире до 21 года спортсмен спецшколы высшего спортивного мастерства Кирилл Герасименко в финале со счетом 3:2 (17:15, 6:11, 6:11, 11:7, 15:13) победил француза Аккузу Кана.

В 2019 году в Усть-Каменогорске завершился международный турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой. Главным героем стал Михаил Литвин, установивший новое высшее достижение Казахстана.

Спортсмен одержал победу в беге на 400 метров. Его финишное время - 46.26 - стало новым рекордом Казахстана (в помещении).

В 2021 году в Казахстане был создан Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан.

Создание Комитета по денежно-кредитной политике соответствует лучшей практике стран, таргетирующих инфляцию, и позволит повысить эффективность и транспарентность принимаемых решений по денежно-кредитной политике.



