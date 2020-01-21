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21 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

21 Января 2020 07:00
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21 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день объятий

Один из самых необычных праздников во всем мире был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

День инженерных войск в Казахстане

В независимом Казахстане инженерные войска существуют с момента создания Вооруженных сил РК, в которых выполняют целый комплекс задач по инженерной разведке путей движения, маневров эвакуации, устройству минно-взрывных заграждений, оборудованию и содержанию дорог, переправ через водные преграды, фортификационному оборудованию рубежей, позиций, районов расположения воинских частей, развертыванию пунктов управления. Военные инженеры имеют богатый опыт участия в различных по формату и масштабу учениях и миссиях, как на территории страны, так и за ее пределами.

СОБЫТИЯ

В 1932 году вышел первый номер газеты под названием «Казахстанская правда», прародительницей которой является русскоязычная газета «Известия Киргизского края». Она была еженедельником, выходившим по четвергам. С образованием Казахской АССР поднялся и статус газеты, с 1921 года «Известия Киргизского края» стали «Степной правдой» - органом РКП и ЦИК республики. С 1923 по 1932 годы газета была ежедневной и выходила под названием «Советская степь».

В 1992 году Гурьевская область и город Гурьев (основан в 1640 году) были переименованы в Атыраускую область и город Атырау.

Площадь области 118,631 тыс. кв. км. В состав области входят один город и семь районов. Наиболее густо населена долина реки Урал и районы, примыкающие к левым рукавам дельты реки Волги. Главная водная артерия области - река Урал.

В 1995 году в Казахстане образовано Республиканское общественное объединение «Ассоциация деловых женщин», созданное с целью формирования высокого статуса и имиджа деловой женщины - независимо от сферы деятельности и социальной направленности, консолидации деловых женщин, а также защиты прав и интересов женщин и семьи.

20 февраля 1996 года ассоциация успешно прошла регистрацию и получила статус самостоятельно действующей неправительственной организации в РК.

В 1997 году в Алматы улица Магнитогорская была переименована в улицу имени Идриса Ногайбаева.

Идрис Ногайбаевич Ногайбаев (1931-1989) - казахский актёр театра и кино, народный артист СССР, лауреат двух Государственный премий СССР (1974, 1980).

В 2009 году вышла в свет энциклопедия «Астана», на страницах которой читатели могут ознакомиться с историей города, экономикой, составом жителей, культурой, образованием, наукой, географическими достопримечательностями, историческим и культурным наследием, а также с градостроительством, в том числе уникальными зданиями, архитектурными ансамблями. В энциклопедии приведены биографические данные известных деятелей науки, образования, искусства. Энциклопедия издана на казахском и русском языках, ее тираж - 20 000 экземпляров.

В 2013 году были изменены границы Астаны и Акмолинской области: часть земель города Астаны общей площадью 17,1 гектара была включена в границы Целиноградского района Акмолинской области; часть земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 17,1 гектара - в границы города Астаны.

В 2014 году в Нью-Йорке постоянные представители при Организации Объединенных Наций от Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов и от Республики Тринидад и Тобаго Родней Чарльз подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Тринидад и Тобаго - это островное государство, расположенное в южной части Карибского моря, с населением более 1,3 миллиона человек. Основными секторами экономики являются добыча и переработка нефти, а также природного газа; государство является крупнейшим естественным резервуаром асфальта в мире.

В 2014 году президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чо вручил Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву почетный девятый дан (WTF), а также соответствующий пояс и кимоно. Глава государства отметил, что данное кимоно будет впоследствии вручено казахстанскому спортсмену, который получит наивысший дан в тхэквондо.

В 2016 году Всемирный конгресс тюркских народов удостоил Казахский национальный университет имени аль-Фараби звания «Лучший вуз тюркских стран» . Академик шести академий мира, президент Всемирного конгресса тюркских народов доктор Яхья Алиев отметил, что данное решение принято единодушно на заседании Всемирного конгресса тюркских народов, объединяющего 47 народов и народностей, и вручил ректору КазНУ, академику Галыму Мутанову золотую медаль «За исключительные заслуги перед тюркским миром».

В 2017 году Кирилл Герасименко стал первым игроком в истории Республики Казахстан, который вышел в финал ITTF World Tour и стал чемпионом мирового тура по настольному теннису. В турнире до 21 года спортсмен спецшколы высшего спортивного мастерства Кирилл Герасименко в финале со счетом 3:2 (17:15, 6:11, 6:11, 11:7, 15:13) победил француза Аккузу Кана.

В 2019 году в Усть-Каменогорске завершился международный турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой. Главным героем стал Михаил Литвин, установивший новое высшее достижение Казахстана.

Спортсмен одержал победу в беге на 400 метров. Его финишное время - 46.26 - стало новым рекордом Казахстана (в помещении).


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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