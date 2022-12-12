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    21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке в ЗКО

    12 Декабря 2022, 02:12

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Сети опубликовано видео, снятое между аулами Коктерек и Жулдыз в Казталовском районе ЗКО.

    По информации Западного регионального филиала РГКП «ПО»Охотзоопром», сайгаки, попав в реку Сарыозен в районе зимовки Каратай, относящейся к Коктерекскому сельскому округу, не смогли из нее выбраться и замерзли.

    Один из них - самец, семь самок, остальные - сайгачата этого года.

    «С участием сотрудников Охотзоопрома и Бокейординского государственного природного заповедника, участковых инспекторов Жалпактальского РОВД, участковых уполномоченных районной администрации и областных ветеринарных служб со льда были сняты туши сайгаков, проведена уборка территории», - сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Погода Сайгак
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